Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern derrota o Al Ahly com dois de Lewandowski e está na final do Mundial

Melhor jogador do mundo marca dois gols em equipe egípcia e se classifica para a final, onde enfrentará o Tigres...

Publicado em 08 de Fevereiro de 2021 às 16:58

LanceNet

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
Nesta segunda-feira, o Bayern de Munique derrotou o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Com dois gols de Robert Lewandowski, a equipe alemã selou a sua classificação para a final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Tigres, do México. A derrota coloca o Al Ahly na disputa do terceiro lugar contra o Palmeiras.
Confira o mata-mata do Mundial de ClubesDOMÍNIO ALEMÃOO Bayern tomou controle do jogo desde o seu início, com a equipe do Al Ahly chegando algumas vezes ao ataque, mas sem gerar muito perigo ao goleiro Manuel Neuer. A criação do Bayern foi superior, e os alemães pressionaram os egípcios durante todo o tempo.
BOLA DE OURO​Com amplo domínio da partida, o Bayern de Munique, favorito do confronto, criou uma jogada pela direita com o Pavard. A bola chegou até o lado esquerdo, com Serge Gnabry encontrando Robert Lewandowski livre. O melhor do mundo não titubeou e abriu o placar para o Bayern.
RITMO MENORNo controle da partida, o Bayern passou a atacar, mas sem a intensidade da primeira etapa. O goleiro do Al Ahli, El Shenawy, que havia feito defesas no primeiro tempo, teve menos trabalho, mas ainda viu o artilheiro da equipe alemã marcar mais uma vez.
NA FINAL​Para concluir o jogo de mais de vinte finalizações do Bayern de Munique, os alemães avançaram pela esquerda com o seu camisa 10, Leroy Sané, que viu Lewandowski sozinho na área. Ignorado pela defesa adversária, o polonês marcou mais um.
SEQUÊNCIAO Al Ahly enfrenta o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar do Mundial, às 12h desta quinta-feira. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Tigres na final da competição também na quinta-feira, mas às 15h.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados