Bayern derrota o Al Ahly com dois de Lewandowski e está na final do Mundial

Nesta segunda-feira, o Bayern de Munique derrotou o Al Ahly, do Egito, por 2 a 0. Com dois gols de Robert Lewandowski, a equipe alemã selou a sua classificação para a final do Mundial de Clubes, onde enfrentará o Tigres, do México. A derrota coloca o Al Ahly na disputa do terceiro lugar contra o Palmeiras.
Confira o mata-mata do Mundial de ClubesDOMÍNIO ALEMÃOO Bayern tomou controle do jogo desde o seu início, com a equipe do Al Ahly chegando algumas vezes ao ataque, mas sem gerar muito perigo ao goleiro Manuel Neuer. A criação do Bayern foi superior, e os alemães pressionaram os egípcios durante todo o tempo.
BOLA DE OUROCom amplo domínio da partida, o Bayern de Munique, favorito do confronto, criou uma jogada pela direita com o Pavard. A bola chegou até o lado esquerdo, com Serge Gnabry encontrando Robert Lewandowski livre. O melhor do mundo não titubeou e abriu o placar para o Bayern.
RITMO MENORNo controle da partida, o Bayern passou a atacar, mas sem a intensidade da primeira etapa. O goleiro do Al Ahli, El Shenawy, que havia feito defesas no primeiro tempo, teve menos trabalho, mas ainda viu o artilheiro da equipe alemã marcar mais uma vez.
NA FINALPara concluir o jogo de mais de vinte finalizações do Bayern de Munique, os alemães avançaram pela esquerda com o seu camisa 10, Leroy Sané, que viu Lewandowski sozinho na área. Ignorado pela defesa adversária, o polonês marcou mais um.
SEQUÊNCIAO Al Ahly enfrenta o Palmeiras na disputa pelo terceiro lugar do Mundial, às 12h desta quinta-feira. O Bayern de Munique, por sua vez, enfrenta o Tigres na final da competição também na quinta-feira, mas às 15h.