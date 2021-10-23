Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern derrota Hoffenheim e segue na ponta da Bundesliga

Bayern de Munique dominou o Hoffenheim nos dois tempos de jogo. Lewandowski se destacou na primeita etapa e banco de reservas sacramentou o triunfo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

23 out 2021 às 12:23

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 12:23

Crédito: Lewandowski marcou novamente e contribuiu para vitória do Bayern de Munique (CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique conquistou uma vitória importante sobre o Hoffenheim por 4 a 0 e segue na ponta do Campeonato Alemão. Os bávaros construíram o placar na primeira etapa com gols de Gnabry e Lewandowski. No segundo tempo, Choupo-Moting e Coman sacramentaram a vitória dos mandantes.INÍCIO COM TUDONo primeiro minuto da partida, Lewandowski foi encontrado dentro da área, limpou a marcação e tocou por cima do goleiro, mas bateu pela linha de fundo. Aos 15, após ótima troca de passes da equipe do Bayern de Munique, Gnabry recebeu um passe pelo lado direito da área, finalizou cruzado e abriu o placar.
> Veja a tabela da Bundesliga
SEMPRE ELEO clube bávaro não sofreu perigo do Hoffenheim e decidiu ampliar o marcador. Aos 29 minutos, Muller ganhou uma dividida com o defensor rival e tocou para Lewandowski bater de fora da área e anotar um golaço. No fim da primeira etapa, o camisa nove recebeu um passe na área, mas parou em excelente defesa de Baumann.
SACRAMENTOUAos 20 segundos da segunda etapa, Gnabry teve a oportunidade de ampliar o placar, mas parou no goleiro adversário. O Hoffenheim deu alguns sustos no Bayern, mas não balançou as redes da equipe de Munique. Aos 36, Choupo-Moting aproveitou cobrança de escantenteio e a trabalhada da zaga dos visitantes para finalizar para o fundo das redes. Aos 41, Coman recebeu longo lançamento e sacramentou a vitória dos mandantes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Berinjela: 7 receitas fáceis e saborosas para variar o cardápio
Imagem de destaque
Imposto de Renda: golpe usa falsas pendências para enganar vítimas
Imagem de destaque
Obras de duplicação na BR 101 avançam em mais 10 km no Norte do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados