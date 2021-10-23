Bayern derrota Hoffenheim e segue na ponta da Bundesliga

O Bayern de Munique conquistou uma vitória importante sobre o Hoffenheim por 4 a 0 e segue na ponta do Campeonato Alemão. Os bávaros construíram o placar na primeira etapa com gols de Gnabry e Lewandowski. No segundo tempo, Choupo-Moting e Coman sacramentaram a vitória dos mandantes.INÍCIO COM TUDONo primeiro minuto da partida, Lewandowski foi encontrado dentro da área, limpou a marcação e tocou por cima do goleiro, mas bateu pela linha de fundo. Aos 15, após ótima troca de passes da equipe do Bayern de Munique, Gnabry recebeu um passe pelo lado direito da área, finalizou cruzado e abriu o placar.
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SEMPRE ELEO clube bávaro não sofreu perigo do Hoffenheim e decidiu ampliar o marcador. Aos 29 minutos, Muller ganhou uma dividida com o defensor rival e tocou para Lewandowski bater de fora da área e anotar um golaço. No fim da primeira etapa, o camisa nove recebeu um passe na área, mas parou em excelente defesa de Baumann.
SACRAMENTOUAos 20 segundos da segunda etapa, Gnabry teve a oportunidade de ampliar o placar, mas parou no goleiro adversário. O Hoffenheim deu alguns sustos no Bayern, mas não balançou as redes da equipe de Munique. Aos 36, Choupo-Moting aproveitou cobrança de escantenteio e a trabalhada da zaga dos visitantes para finalizar para o fundo das redes. Aos 41, Coman recebeu longo lançamento e sacramentou a vitória dos mandantes.