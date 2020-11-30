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Oitavas de Final

Bayern decide poupar Lewandowski e Neuer na Liga dos Campeões

De acordo com o técnico Hansi Flick, a dupla nem viajará para a partida na Espanha. O volante Leon Goretzka e o meia Corentin Tolisso também serão preservados

Publicado em 30 de Novembro de 2020 às 16:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 nov 2020 às 16:20
Estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena deve, em breve, jogos do Campeonato Alemão, mas sem a presença dos torcedores
Estádio do Bayern de Munique, a Allianz Arena deve, em breve, jogos do Campeonato Alemão, mas sem a presença dos torcedores Crédito: Bayern/Divulgação
Já classificado para as oitavas de final da Liga dos Campeões, o Bayern de Munique decidiu alguns dos seus titulares para a partida contra o Atlético de Madrid, nesta terça, pela penúltima rodada da fase de grupos. Entre eles estão o artilheiro Robert Lewandowski e o goleiro Manuel Neuer.
De acordo com o técnico Hansi Flick, a dupla nem viajará para a partida na Espanha. O volante Leon Goretzka e o meia Corentin Tolisso também serão preservados. O goleiro do time alemão será Alexander Nubel, que fará sua estreia na principal competição europeia de clubes.
O técnico disse nesta segunda que Alphonso Davies, machucado, e Joshua Kimmich também ficarão de fora da partida. Por outro lado, o zagueiro Jerome Boateng e o lateral Lucas Hernandez devem retornar ao time.
Flick está preocupado com a sequência de jogos da equipe alemã neste segundo semestre do ano, em que o time disputou a Supercopa da Alemanha e a Supercopa da Europa, além de jogos do Campeonato Alemão, Copa da Alemanha e Liga dos Campeões.
Atual campeão europeu, o Bayern não perdeu o ritmo na atual temporada. Nesta edição da Liga, o time alemão soma quatro vitórias em quatro jogos, com 12 jogos e liderando disparado o Grupo A. Assim, garantiu a vaga no mata-mata por antecipação na rodada passada, faltando ainda dois jogos para encerrar a fase.

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