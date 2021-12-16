Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Na última partida de 2021, o Bayern de Munique recebe o Wolfsburg nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Os bávaros, que ocupam a liderança do Campeonato Alemão, possuem uma vantagem confortável para o Borussia Dortmund, que é o 2º colocado, e busca se manter na corrida por um título antecipado.CARACTERÍSTICAS DO RIVAL- O Wolfsburg começou bem com Florian Kohfeldt, mas recentemente perdeu muitos jogos. Ainda assim é uma boa equipe, com jogadores altos e fortes fisicamente - disse Julian Nagelsmann, comandante do Bayern de Munique.
MÁ CAMPANHAEmbora o Wolfsburg tenha terminado a última Bundesliga no G-4, a atual campanha é longe do que os torcedores já viram. Eliminados na Champions League, o clube ocupa apenas a 11ª posição no Campeonato Alemão e tem três pontos a mais que o Augsburg, primeiro time na zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Wolfsburg
Data e horário: 17/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Sule, Hernandez e Davies; Roca e Musiala; Gnabry, Muller e Sane; Lewandowski
Desfalques: Corentin Tolisso, Leon Goretzka, Josip Stanisic, Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman e Joshua Kimmich (machucados)
WOLFSBURG (Técnico: Florian Kohfeldt)Casteels; Baku, Lacroix, Bornauw, Brooks; Vranckx e Arnold; Nmecha, Steffen e Lukebakio; Weghorst
Desfalques: Lukas Nmecha, Luca Waldschmidt, Paulo Otavio, Admir Mehmedi, Xaver Schlager e William (machucados). Jerome Roussillon (suspenso)