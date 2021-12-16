  • Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
futebol

Bayern de Munique x Wolfsburg: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Equipe de Julian Nagelsmann possui vantagem confortável para o Borussia Dortmund, mas busca encerrar o ano de 2021 com chave de ouro na Allianz Arena...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 dez 2021 às 12:04

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 12:04

Na última partida de 2021, o Bayern de Munique recebe o Wolfsburg nesta sexta-feira, às 16h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Os bávaros, que ocupam a liderança do Campeonato Alemão, possuem uma vantagem confortável para o Borussia Dortmund, que é o 2º colocado, e busca se manter na corrida por um título antecipado.CARACTERÍSTICAS DO RIVAL- O Wolfsburg começou bem com Florian Kohfeldt, mas recentemente perdeu muitos jogos. Ainda assim é uma boa equipe, com jogadores altos e fortes fisicamente - disse Julian Nagelsmann, comandante do Bayern de Munique.
> Veja a tabela da Bundesliga
MÁ CAMPANHA​Embora o Wolfsburg tenha terminado a última Bundesliga no G-4, a atual campanha é longe do que os torcedores já viram. Eliminados na Champions League, o clube ocupa apenas a 11ª posição no Campeonato Alemão e tem três pontos a mais que o Augsburg, primeiro time na zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Wolfsburg
Data e horário: 17/12/2021, às 16h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Sule, Hernandez e Davies; Roca e Musiala; Gnabry, Muller e Sane; Lewandowski
Desfalques: Corentin Tolisso, Leon Goretzka, Josip Stanisic, Eric Maxim Choupo-Moting, Kingsley Coman e Joshua Kimmich (machucados)
WOLFSBURG (Técnico: Florian Kohfeldt)Casteels; Baku, Lacroix, Bornauw, Brooks; Vranckx e Arnold; Nmecha, Steffen e Lukebakio; Weghorst
Desfalques: Lukas Nmecha, Luca Waldschmidt, Paulo Otavio, Admir Mehmedi, Xaver Schlager e William (machucados). Jerome Roussillon (suspenso)
Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Recomendado para você

Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel
Imagem de destaque
Colisão entre dois carros deixa três feridos em trecho de Ibiraçu
Imagem de destaque
O que é lipedema? Entenda sintomas e a condição da atriz Barbara Reis

