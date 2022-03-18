  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bayern de Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
futebol

Bayern de Munique x Union Berlin: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Diferença do Bayern para o Dortmund é de apenas quatro pontos e Bundesliga está aberta...
LanceNet

18 mar 2022 às 13:27

Publicado em 18 de Março de 2022 às 13:27

O Bayern de Munique recebe o Union Berlin neste sábado, às 14h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. Os bávaros seguem na liderança do Campeonato Alemão, mas com apenas quatro pontos de vantagem para o Borussia Dortmund.RESPEITO PELO RIVAL- O Union é uma equipe disciplinada e que defende de forma incrivelmente agressiva. Acho que Awoniyi (atacante do Union Berlin) vai jogar, pois é um atleta rápido e espero que joguem no contra-ataque - disse Julian Nagelsmann, técnico do Bayern.
> Veja a tabela da Bundesliga
MUITOS TROPEÇOSO momento do Bayern de Munique não é dos melhores na temporada. Nos últimos cinco jogos do Campeonato Alemão, a equipe de Julian Nagelsmann venceu apenas duas partidas, sendo que empatou nos dois últimos jogos e vê a liderança ameaçada.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Union Berlin
Data e horário: 19/3/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano e Hernández; Kimmich e Musiala; Gnabry, Muller, Sané e Coman; Lewandowski
Desfalques: Niklas Sule, Leon Goretzka, Alphonso Davies e Corentin Tolisso (machucados)
UNION BERLIN (Técnico: Urs Fischer)Ronnow; Heintz, Knoche e Baumgartl; Giesselmann, Haraguchi, Khedira, Mohwald e Trimmel; Becker e Awoniyi
Desfalques: Grischa Promel (suspenso)
Tópicos Relacionados

bayern de munique
Recomendado para você

Imagem de destaque
Pé de maconha gigante é apreendido em quintal de casa em Aracruz
Imagem de destaque
Por que acordo de cessar-fogo com EUA não caiu bem entre a linha-dura do Irã
Imagem de destaque
Leo Dias recebeu R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa que teve aportes do banco

