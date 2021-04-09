Bayern de Munique x Union Berlin: onde assistir e prováveis escalações

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Neste sábado, o Bayern de Munique recebe o Union Berlin na Allianz Arena, em Munique, pela 28ª rodada do Campeonato Alemão. O confronto entre as duas equipes , que terá início às 10:30h (de Brasília) será transmitido no site do LANCE!.

Veja a tabela do AlemãoO Bayern de Munique ocupa a primeira colocação da Bundesliga, e tem uma vantagem considerável de sete pontos para o RB Leipzig, segundo colocado do Alemão. A vitória na próxima partida pode aumentar as chances de título da equipe da Baviera.

- Estamos sete pontos à frente na Bundesliga e ainda temos boas chances na Champions League, apesar do resultado. Estamos absolutamente focados em nossas tarefas. Mesmo os jogadores que não jogam são profissionais insanos e sempre dão 100% no treinamento - disse Flick.

Na busca por uma vaga na Europa League, o Union Berlin quer a vitória contra o líder do Campeonato Alemão para chegar ainda mais perto do Borussia Dortmund, que ocupa a quinta colocação.

- Gosto da mentalidade e da forma como jogam futebol. São muito fortes e têm muito dinamismo no jogo. Você tem uma abordagem futebolística, gosto muito disso. O treinador faz um trabalho incrível e estou ansioso para vê-lo novamente amanhã - disse Flick sobre o Union Berlin.FICHA TÉCNICABAYERN DE MUNIQUE x UNION BERLIN - Campeonato Alemão - 28ª rodada

Data e horário: 10/04/2021, às 10:30h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: Site do LANCE!

BAYERN DE MUNIQUE (Treinador: Hansi Flick)Neuer; Pavard, Javi Martínez, Boateng e Alaba; Kimmich e Marc Roca; Muller, Sané e Coman; Choupo-Moting.

Desfalques: Douglas Costa, Gnabry, Goretzka, Lewandowski, Sule, Tolisso e Hernández (lesionados); Davies (suspenso).

UNION BERLIN (Treinador: Urs Fischer)Luthe; Trimmel, Friedrich, Knoch e Ryerson; Andrich, Promel, Gentner, Kruse e Ingvartsen; Musa.