Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
futebol

Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Com título da Bundesliga já garantido, time de Julian Nagelsmann busca se recuperar de derrota e enfrenta rival da parte de baixo da tabela
...

Publicado em 07 de Maio de 2022 às 10:30

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 mai 2022 às 10:30
Em clima de festa, o Bayern de Munique volta a campo neste domingo pela Bundesliga. Já com o título garantido, o clube bávaro recebe o Stuttgart, na Allianz Arena, pela 33ª e penúltima rodada da competição. O jogo começa às 12h30 (de Brasília) e contará com a entrega do taça após o apito final.
+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado!A partida também marcará a despedida do Bayern de Munique com sua torcida nesta temporada. Após perder para o Mainz, no último sábado, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias para deixar uma boa impressão ao final da competição.
FALA NAGGELSMAN:- Sou alguém que também muda as coisas, mesmo que as coisas estejam indo bem. Não jogamos bem em Mainz. Usamos as últimas semanas para treinar um pouco. Especialmente na primeira metade da temporada, mostramos um futebol inspirador, também não vou deixar isso ser menosprezado. Queremos enfatizar isso novamente nos dois últimos jogos.
+ Lutas por Champions e rebaixamento: veja a tabela da Bundesliga
STUTTGART EM APUROSEnquanto o Bayern entrará em campo sem pressão, o Stuttgart vive situação dramática na luta contra o rebaixamento. O clube está na 16ª posição, que o levaria para o play-off de rebaixamento, e precisa vencer para continuar com chances de se salvar na última rodada.FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x StuttgartBundesliga - 33ª Rodada​Data e horário: 08/05/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: OneFootballPROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Stanisic, Nianzou, Hernandez e Davies; Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Sarr e Pavard (lesionados).STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)​Müller; Mavropanos, Anton e Ito; Führich, Endo, Karazor e Sosa; Tomas, Kalajdzic e Marmoush.
Desfalques: Ahamada, Nartey, Mola, Sankoh, Silas e Stenzel (lesionados)
Crédito: BayernenfrentaoStuttgartnestedomingo(Foto:KERSTINJOENSSON/AFP

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bayern de munique
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Balanços - Hospital São José - 23/04/2026
Projeto para desafogar o trânsito na Serra
Do trânsito ao esgoto: Grande Vitória ainda espera gestão integrada de seus problemas
Cartórios - 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados