Bayern de Munique x Stuttgart: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Em clima de festa, o Bayern de Munique volta a campo neste domingo pela Bundesliga. Já com o título garantido, o clube bávaro recebe o Stuttgart, na Allianz Arena, pela 33ª e penúltima rodada da competição. O jogo começa às 12h30 (de Brasília) e contará com a entrega do taça após o apito final.

+ Vidal quer vaga em clube brasileiro, Barcelona visa craque português… O Dia do Mercado!A partida também marcará a despedida do Bayern de Munique com sua torcida nesta temporada. Após perder para o Mainz, no último sábado, a equipe busca reencontrar o caminho das vitórias para deixar uma boa impressão ao final da competição.

FALA NAGGELSMAN:- Sou alguém que também muda as coisas, mesmo que as coisas estejam indo bem. Não jogamos bem em Mainz. Usamos as últimas semanas para treinar um pouco. Especialmente na primeira metade da temporada, mostramos um futebol inspirador, também não vou deixar isso ser menosprezado. Queremos enfatizar isso novamente nos dois últimos jogos.

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STUTTGART EM APUROSEnquanto o Bayern entrará em campo sem pressão, o Stuttgart vive situação dramática na luta contra o rebaixamento. O clube está na 16ª posição, que o levaria para o play-off de rebaixamento, e precisa vencer para continuar com chances de se salvar na última rodada.FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x StuttgartBundesliga - 33ª Rodada​Data e horário: 08/05/2022, às 12h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: OneFootballPROVÁVEIS TIMES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Stanisic, Nianzou, Hernandez e Davies; Kimmich, Musiala, Gnabry, Müller e Coman; Lewandowski.

Desfalques: Sarr e Pavard (lesionados).STUTTGART (Técnico: Pellegrino Matarazzo)​Müller; Mavropanos, Anton e Ito; Führich, Endo, Karazor e Sosa; Tomas, Kalajdzic e Marmoush.

Desfalques: Ahamada, Nartey, Mola, Sankoh, Silas e Stenzel (lesionados)