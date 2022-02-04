Bayern de Munique x RB Leipzig: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Chegou a hora da bola voltar a rolar depois da Data-Fifa no Velho Continente. E neste sábado tem duelo entre times da parte de cima da tabela do Campeonato Alemão. Na Baviera, o Bayern de Munique recebe o RB Leipzig, às 14h30 (de Brasília), na Allianz Arena.BAYEYN DE MUNIQUELíder do Campeonato Alemão com seis pontos de vantagem para o Borussia Dortmund, segundo colocado, o Bayern de Munique sonha com o décimo título consecutivo no torneio. Para isso, o técnico Julian Nagelsmann, que vai enfrentar seu ex-time, conta o com o inspirado Robert Lewandowski.
RB LEIPZIGFazendo uma campanha abaixo de anos anteriores, quando chegou a incomodar o Bayern de Munique na luta pelo título nacional, o RB Leipzig neste ano sofre para entrar na zona de classificação para a Champions League. O time de Domenico Tedesco está na sexta colocação, com 31 pontos.
FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x RB LeipzigBundesliga - Campeonato Alemão21ª RodadaData e horário: 05/02/2022, às 14h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Süle e Lucas Hernández; Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski.
Desfalques: Davies (problema cardíaco); Goretzka (lesioado); Sarr e Choupo-Moting (convocados para a seleção).
RB LEIPZIG (Técnico: Domenico Tedesco)Gulácsi; Simakan, Orbán e Gvardiol; Klostermann, Laimer, Kampl e Angeliño, Nkunku, Szoboszlai e André Silva.
Desfalques: Adams e Halstenberg (lesionados).