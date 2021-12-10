  • Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga
Equipes fazem duelo de times da parte de cima da tabela do Campeonato Alemão na Baviera. LANCE! transmite a partida ao vivo, com imagens e de graça...
LanceNet

Publicado em 10 de Dezembro de 2021 às 15:16

A bola vai rolar pela 15ª rodada do Campeonato Alemão. Neste sábado, o Bayern de Munique, líder do torneio nacional, recebe o Mainz 05 na Allianz Arena. Com transmissão do LANCE!, com imagens e de graça, o duelo acontece às 11h30 (de Brasília). BAYERN DE MUNIQUELíder do Campeonato Alemão com 34 pontos conquistados, o time da Baviera busca o décimo título nacional consecutivo. Na última rodada, o time de Julian Nagelsmann venceu o rival Borussia Dortmund, fora de casa, por 3 a 2, em um jogo emocionante.
MAINZ 05Vindo de boa vitória, com um contundente 3 a 0 sobre o Wolfsburg, o Mainz faz boa campanha e ocupa a sétima posição do Campeonato Alemão atualmente. Com 21 pontos, a equipe comandada por Bo Svensson sonha com as primeiras posições para conseguir uma vaga em torneio da Uefa na próxima temporada.
Bayern de Munique x Mainz 05Bundesliga - Campeonato Alemão15ª Rodada​Data e horário: 11/12/2021, às 11h30 (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: O LANCE! transmite a partida ao vivo e com imagens de graça
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Süle, Upamecano e Lucas Hernández; Musiala, Tolisso, Coman, Müller, Sané e Davies; Lewandowski.
Desfalques: Choupo-Moting e Kimmich (Covid-19), Goretzka, Stanisic e Sabitzer (lesionados).
MAINZ 05 (Técnico: Bo Svensson)Zentner; Bell, Hack e Niakhate; Widmer, Stach, Aaron, Barreiro e Lee; Onisiwo e Burkardt.
Desfalques: Kohr, Lucoqui e Jerry St. Juste (lesionados).
