Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir e prováveis escalações

O Bayern de Munique quer se manter na liderança isolada da Bundesliga. Para isso, os bávaros terão que vencer o Mainz 05, neste domingo, às 14h (horário de Brasília). O adversário da equipe de Flick é vice-lanterna do campeonato.

- Analisamos o adversário, mas ainda não sabemos exatamente o que o novo treinador vai propor. Normalmente ele pode ditar um estilo de jogo e colocar o adversário sob pressão. Mas olhamos para nós mesmos. Nada mudou nas metas. Queremos ter o maior sucesso possível, como fizemos na temporada passada. Temos que criar as condições para isso, o caminho é a meta e espero que tal caminho seja coroado no final. Todos querem começar. Terminamos com sucesso um ano excelente. Mesmo que a pausa tenha sido curta, foi importante. Nos últimos dias foi muito divertido o treino, a qualidade foi muito elevada.