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Bayern de Munique x Mainz 05: onde assistir e prováveis escalações

Equipe bávara quer se manter na liderança isolada da Bundesliga. Adversário
é vice-lanterna da competição, com apenas seis pontos conquistados...
LanceNet

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Publicado em 

02 jan 2021 às 11:11

Publicado em 02 de Janeiro de 2021 às 11:11

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique quer se manter na liderança isolada da Bundesliga. Para isso, os bávaros terão que vencer o Mainz 05, neste domingo, às 14h (horário de Brasília). O adversário da equipe de Flick é vice-lanterna do campeonato.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAAntes da partida, Hansi Flick falou sobre o adversário e a dificuldade da partida de amanhã.
- Analisamos o adversário, mas ainda não sabemos exatamente o que o novo treinador vai propor. Normalmente ele pode ditar um estilo de jogo e colocar o adversário sob pressão. Mas olhamos para nós mesmos. Nada mudou nas metas. Queremos ter o maior sucesso possível, como fizemos na temporada passada. Temos que criar as condições para isso, o caminho é a meta e espero que tal caminho seja coroado no final. Todos querem começar. Terminamos com sucesso um ano excelente. Mesmo que a pausa tenha sido curta, foi importante. Nos últimos dias foi muito divertido o treino, a qualidade foi muito elevada.
FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Mainz 05Data e horário: 03/01/2021Local: Allianz Arena (Munique, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Bayern de Munique (Treinador: Hansi Flick)​Neuer; Sule, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.
DESFALQUES: Tanguy Nianzou (lesionado).
Mainz 05 (Treinador: Zentner; Fernandes, St Juste, Hack, Niakhate, Brosinski; Barreiro, Kunde, Boetius; Quaison, Mateta.
DESFALQUES: Pierre Kunde Malong (lesionado) e Moussa Niakhaté (suspenso).

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