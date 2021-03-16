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futebol

Bayern de Munique x Lazio: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe bávara está com um pé nas quartas de final após vencer os italianos por 4 a 1 fora de casa. Técnico Hansi-Flick quer nova vitória para dar mais confiança...

Publicado em 16 de Março de 2021 às 12:45

LanceNet

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Publicado em 

16 mar 2021 às 12:45
Crédito: Alberto PIZZOLI / AFP
O Bayern de Munique está com a classificação às quartas de final da Champions League encaminhada, mas enfrenta a Lazio nesta quarta-feira, às 17h (horário de Brasília). No primeiro confronto entre as equipes, que aconteceu em Roma, os bávaros golearam o time italiano por 4 a 1 e lutam pelo bicampeonato europeu.Sede por vitória
- Nós queremos repetir a boa atuação. Queremos ganhar este jogo também, pois temos uma boa sequência e queremos mantê-la. Em casa, particularmente, necessitamos fortalecer ainda mais a nossa autoconfiança com uma vitória - avaliou Hansi-Flick, técnico do Bayern.
> Veja a tabela da Champions League
Imparável
O ataque da equipe alemã é o melhor da Liga dos Campeões até o momento com 22 gols marcados. Além da potência ofensiva, é possível observar que os tentos do time de Hansi-Flick são bem distribuídos. Ao todo, 13 jogadores já balançaram as redes a favor do Bayern, o que mostra o grande trabalho coletivo que vem sendo realizado.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Lazio
Data e horário: 17/3/2021, às 17h (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: TNT e Facebook (TNT Sports)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Nubel; Pavard, Boateng, Hernandez e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Muller e Gnabry; Lewandowski
Desfalques: Corentin Tolisso, Douglas Costa e Tanguy Nianzou (machucados)
LAZIO (Técnico: Simone Inzaghi)Reina; Patric, Hoedt e Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Luis Alberto e Fares; Correa e Immobile
Desfalques: Manuel Lazzari e Luiz Felipe (machucados)

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