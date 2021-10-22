futebol

Bayern de Munique x Hoffenheim: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Bayern busca se manter na liderança e chega para o confronto embalado após duas goleadas seguidas na Bundesliga e na Champions League...
LanceNet

Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 13:32

O Bayern de Munique recebe o Hoffenheim neste sábado, às 10h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. O clube de Julian Nagelsmann busca se manter na liderança da Bundesliga, enquanto o adversário tenta se aproximar da zona de Liga Europa. E você pode assistir à partida AO VIVO aqui no LANCE!, que transmite a partida em parceria com o OneFootball.Velho conhecido
- O Hoffenheim é muito variável. Eles passam rapidamente do 4-4-2 para o 4-3-3. Estaremos preparados para qualquer eventualidade. Eles possuem uma equipe muito boa, a qual conheço bem, e irão exigir tudo de nós - disse Julian Nagelsmann, técnico do Bayern e com passagem pelo Hoffenheim.
Como chega o rival
Apesar do favoritismo do Bayern, o Hoffenheim venceu dois dos últimos três jogos do Campeonato Alemão com direito a goleada por 5 a 0 sobre o Colônia na última rodada. E o clube bávaro que se cuide, pois já tropeçou diante do Frankfurt na 6ª jornada da Bundesliga.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Hoffenheim
Data e horário: 23/10/2021, às 10h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball e LANCE!
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Sule, Upamecano e Hernández; Kimmich e Sabitzer; Gnabry, Muller e Sané; Lewandowski
Desfalques: Alphonso Davies e Leon Goretzka (machucados)
HOFFENHEIM (Técnico: Sebastian Hoeness)Baumann; Posch, Grillitsch e Richards; Akpoguma, Samassekou, Geiger e Raum; Baumgartner; Bebou e Kramaric
Desfalques: Pavel Kaderabek e Marco John (machucados)

