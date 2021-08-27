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futebol

Bayern de Munique x Hertha Berlin: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Após goleada história na Copa, equipe de Julian Nagelsmann busca a liderança do Campeonato Alemão e encara lanterna da competição...

Publicado em 27 de Agosto de 2021 às 11:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 ago 2021 às 11:36
Crédito: PATRIK STOLLARZ / AFP
O Bayern de Munique encara o Hertha Berlin neste sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela Bundesliga. A equipe de Julian Nagelsmann ocupa apenas a 4ª colocação no Campeonato Alemão após uma vitória e um empate e busca conseguir o segundo triunfo no torneio em cima do lanterna da competição.Focado
- O Hertha é uma equipe que tem se fortalecido de uma forma interessante. Quando têm contra-ataques, eles são muito perigosos. Teremos que fazer uma boa partidar e dar tudo o que temos. Queremos atender às nossas necessidades e oferecer um grande desepenho para as 25 mil pessoas - disse o técnico do Bayern.
> Veja a tabela da Bundesliga
Bom momento
Após o empate com o Borussia Monchengladbach na estreia da Bundesliga, o Bayern conquistou três vitórias seguidas sobre o Colonia, pelo Campeonato Alemão, Dortmund, na decisão da Supercopa da Alemanha, e Bremer, pela Copa da Alemanha.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Hertha Berlin
Data e horário: 28/8/2021, às 13h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: Band e OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Stanisic, Upamecano, Sule e Davies; Kimmich e Goretzka; Gnabry, Muller e Musiala; Lewandowski
Desfalques: Kingsley Coman, Benjamin Pavard, Lucas Hernandez e Marc Roca (machucados)
HERTHA BERLIN (Técnico: Pál Dárdai)Schwolow; Pekarik, Boyata, Stark e Plattenhardt; Serdar e Ascacibar; Lukebakio, Boateng e Jovetic; Selke
Desfalques: Krzysztof Piatek, Ishak Belfodil e Marton Dardai (machucados)

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