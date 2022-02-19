Bayern de Munique x Greuther Fürth: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

O líder do Campeonato Alemão entra em campo para mais uma rodada da Bundesliga neste fim de semana. Comandado por Julian Nagelsmann, o Bayern de Munique recebe o Greuther Fürth neste domingo, na Allianz Arena, pela 23ª rodada do torneio nacional. O jogo acontece às 11h30 (de Brasília).BAYEYN DE MUNIQUECom vantagem de seis pontos no topo da tabela de classificação, o Bayern de Munique caminha a passos largos para seguir na sua hegemonia e conquistar o décimo título alemão consecutivo. Na última rodada, porém, os bávaros foram derrotados para o Bochum por 4 a 2.

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GREUTHER FÜRTHLanterna do Campeonato Alemão desde o começo da competição, o Greuther Fürth está virtualmente rebaixado para a Bundesliga 2. Apesar dos somente 13 pontos conquistados, o time de Stefan Leitl vem de vitóriasobre o Hertha Berlin por 2 a 1 em casa.

+ Neymar em qual posição? Saiba quais são os 10 jogadores que mais receberam faltas desde 2016FICHA TÉCNICA

Bayern de Munique x Greuther FürthBundesliga - Campeonato Alemão23ª Rodada​Data e horário: 20/02/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: Band e OneFootball

PROVÁVEIS TIMES

BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Ulreich; Pavard, Süle e Lucas Hernández; Gnabry, Kimmich, Tolisso e Coman; Müller, Sané e Lewandowski.

Desfalques: Davies (problema cardíaco); Goretzka e Neuer (lesionados).

GREUTHER FÜRTH (Técnico: Stefan Leitl)Linde; Meyerhöfer, Griesbeck, Viergever e Itter; Christiansen, Seguin, Tillman e Dudziak; Leweling e Hrgota.

Desfalques: Ninguém.