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futebol

Bayern de Munique x Greuther Fürth: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Em busca do décimo título consecutivo do Campeonato Alemão, bávaros têm compromisso teoricamente fácil contra o lanterna da competição. Equipe vermelha perdeu o último jogo...

Publicado em 19 de Fevereiro de 2022 às 11:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 fev 2022 às 11:28
O líder do Campeonato Alemão entra em campo para mais uma rodada da Bundesliga neste fim de semana. Comandado por Julian Nagelsmann, o Bayern de Munique recebe o Greuther Fürth neste domingo, na Allianz Arena, pela 23ª rodada do torneio nacional. O jogo acontece às 11h30 (de Brasília).BAYEYN DE MUNIQUECom vantagem de seis pontos no topo da tabela de classificação, o Bayern de Munique caminha a passos largos para seguir na sua hegemonia e conquistar o décimo título alemão consecutivo. Na última rodada, porém, os bávaros foram derrotados para o Bochum por 4 a 2.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
GREUTHER FÜRTHLanterna do Campeonato Alemão desde o começo da competição, o Greuther Fürth está virtualmente rebaixado para a Bundesliga 2. Apesar dos somente 13 pontos conquistados, o time de Stefan Leitl vem de vitóriasobre o Hertha Berlin por 2 a 1 em casa.
+ Neymar em qual posição? Saiba quais são os 10 jogadores que mais receberam faltas desde 2016FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Greuther FürthBundesliga - Campeonato Alemão23ª Rodada​Data e horário: 20/02/2022, às 11h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: Band e OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Ulreich; Pavard, Süle e Lucas Hernández; Gnabry, Kimmich, Tolisso e Coman; Müller, Sané e Lewandowski.
Desfalques: Davies (problema cardíaco); Goretzka e Neuer (lesionados).
GREUTHER FÜRTH (Técnico: Stefan Leitl)Linde; Meyerhöfer, Griesbeck, Viergever e Itter; Christiansen, Seguin, Tillman e Dudziak; Leweling e Hrgota.
Desfalques: Ninguém.
Crédito: BayerndeMuniquevenceuoGreutherFürthpor3a1noprimeiroturno(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

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