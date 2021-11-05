Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

O Bayern de Munique terá pedreira pela frente. O clube bávaro recebe o Freiburg, neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. Os bávaros buscam se manter na liderança da Bundesliga antes da pausa por conta da Data Fifa, mas o rival busca alcançar o atual campeão em número de pontos.Adversário enjoado
- O Freiburg tem uma equipe muito sólida. Eles possuem a defesa menos vazada e irão exigir muito de nós. Eles têm muita disciplina, jogam atrás da linha da bola com muita vontade e velocidade e estão fazendo uma temporada muito boa - alertou Julian Nagelsmann, técnico do Bayern.
Ótima campanha
O Freiburg faz uma excelente campanha na Bundesliga e ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação com 22 pontos. A equipe de Christian Streich é a única invicta no Campeonato Alemão após 10 rodadas, pode ultrapassar o Borussia Dortmund e ocupar a vice-liderança e quer se manter em zona de Champions League.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Freiburg
Data e horário: 6/11/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Sule e Davies; Goretzka e Kimmich; Coman, Muller e Sané; Lewandowski
Desfalques: Sven Ulreich e Eric Choupo-Moting (machucados)
FREIBURG (Técnico: Christian Streich)Flekken; Gulde, Lienhart e Schlotterbeck; Kubler, Eggestein, Hofler e Gunter; Jeong, Holer e Grifo
Desfalques: Nils Petersen, Roland Sallai e Jonathan Schmid (machucados)