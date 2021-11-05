  • Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
Bayern de Munique x Freiburg: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Atual campeão da Bundesliga quer se manter na liderança antes da pausa da competição por conta da Data Fifa. Visitantes podem alcançar os bávaros em número de pontos...
LanceNet

05 nov 2021 às 13:05

Crédito: TOBIAS SCHWARZ / AFP
O Bayern de Munique terá pedreira pela frente. O clube bávaro recebe o Freiburg, neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), pelo Campeonato Alemão. Os bávaros buscam se manter na liderança da Bundesliga antes da pausa por conta da Data Fifa, mas o rival busca alcançar o atual campeão em número de pontos.Adversário enjoado
- O Freiburg tem uma equipe muito sólida. Eles possuem a defesa menos vazada e irão exigir muito de nós. Eles têm muita disciplina, jogam atrás da linha da bola com muita vontade e velocidade e estão fazendo uma temporada muito boa - alertou Julian Nagelsmann, técnico do Bayern.
> Veja a tabela da Bundesliga
Ótima campanha
O Freiburg faz uma excelente campanha na Bundesliga e ocupa a 3ª colocação na tabela de classificação com 22 pontos. A equipe de Christian Streich é a única invicta no Campeonato Alemão após 10 rodadas, pode ultrapassar o Borussia Dortmund e ocupar a vice-liderança e quer se manter em zona de Champions League.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Freiburg
Data e horário: 6/11/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Sule e Davies; Goretzka e Kimmich; Coman, Muller e Sané; Lewandowski
Desfalques: Sven Ulreich e Eric Choupo-Moting (machucados)
FREIBURG (Técnico: Christian Streich)Flekken; Gulde, Lienhart e Schlotterbeck; Kubler, Eggestein, Hofler e Gunter; Jeong, Holer e Grifo
Desfalques: Nils Petersen, Roland Sallai e Jonathan Schmid (machucados)

