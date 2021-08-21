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Bayern de Munique x Colônia: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Equipe da Baviera tenta sua primeira vitória depois de empatar contra o Borussia Mönchengladbach na estreia da competição nacional. Duelo acontece em Munique...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2021 às 14:43

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 14:43

Crédito: KERSTIN JOENSSON / AFP
Chegou a hora do Bayern de Munique reencontrar seu torcedor. Neste domingo, a equipe bávara entra em campo pela segunda rodada do Campeonato Alemão, em casa, contra o Colônia, em busca da primeira vitória. O jogo acontece na Allianz Arena, às 12h30 (de Brasília).
+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaBAYERN DE MUNIQUEApós tropeçar na estreia do Campeonato Alemão e empatar com o Borussia Mönchengladbach, o Bayern de Munique busca sua primeira vitória na competição nacional. O técnico Julian Nagelsmann, entretanto, falou que sua equipe não terá um jogo fácil contra o Colônia.
- Eles têm uma boa força, sempre muitos jogadores na área adversária e processos claros, defendem muito bem em muitas situações. O Colônia está tentando se moldar. Não será um jogo fácil. Teremos que ir ao limite porque Colônia está em bom momento - disse Nagelsmann.
COLÔNIASteffen Baumgart, técnico do Colônia, também projetou a partida. Segundo o treinador, o duelo será um confronto de "Davi contra Golias" e ele disse que espera que a história se repita a favor do seu time.
- Não precisamos falar sobre a qualidade do Bayern. Eles estão sempre com fome. Em primeiro lugar, precisamos de coragem e não apenas esperar para ver. Queremos correr em alta. Não estou apenas mudando meu estilo de jogo porque Davi pode jogar contra Golias. Também podemos ficar bem se chegarmos à frente. Será um ótimo jogo, muitas pessoas estarão assistindo. Claro, o resultado também pode ser ruim. Mas aprenderíamos com isso também - disse Baumgart.
+ Veja quem poderá assinar pré-contrato na Europa na próxima janelaFICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x ColôniaCampeonato Alemão - Bundesliga2ª Rodada​Data e horário: 22/08/2021, às 12h30 (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Ulreich; Stanisic, Upamecano, Süle e Davies; Kimmich, Goretzka, Sané, Müller e Gnabry; Lewandowski.
Desfalques: Neuer, Pavard, Lucas Hernández, Marc Roca e Coman (lesionados).
COLÔNIA (Técnico: Steffen Baumgart)Timo Horn, Schmitz, Mere, Czichos e Hector; Skhiri, Thielmann, Kainz e Ljubicic; Uth e Modeste.
Desfalques: Jannes Horn, Timo Hübers e Marvin Schwäbe (lesionados).

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