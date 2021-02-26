futebol

Bayern de Munique x Colônia: onde assistir e as prováveis escalações

Equipe de Hansi-Flick vem de dois tropeços seguidos no Campeonato Alemão, mas encara adversário que luta para se distanciar da zona do rebaixamento na temporada...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 13:05

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 fev 2021 às 13:05
Crédito: No primeiro turno, Bayern venceu o Colônia, mas com dificuldades (Marius Becker / POOL / AFP
O Bayern de Munique, líder da Bundesliga, recebe o Colônia neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), visando abrir diferença para os seus rivais na busca por mais um título do Campeonato Alemão. O time de Hansi-Flick busca se recuperar após dois tropeços e ganhar mora antes de enfrentar o Borussia Dortmund.Atenção total
- Quando você assiste aos jogos do Colônia contra Dortmund, Gladbach, Wolfsburg e Leipzig, você vê que eles alcançam bons resultados contra times de ponta. É um time que defende bem, de forma compacta e temos que ter soluções para isso. Temos dois pontos de vantagem (na liderança) e precisamos nos manter focados e confiantes - disse Hansi-Flick.
> Veja a tabela da Bundesliga
Fase ruim
Desde que voltou do Mundial de Clubes, o Bayern não conseguiu apresentar bons resultados na Bundesliga. Nas últimas duas partidas, a equipe empatou em casa contra o Arminia e perdeu fora para o Frankfurt. No entanto, o Colônia também vive uma fase ruim e está apenas três pontos da zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Colônia
Data e horário: 27/2/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Sule, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Musiala e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Pavard, Douglas Costa, Tolisso, Nubel e Nianzou (machucados).
COLÔNIA (Técnico: Markus Gisdol)T. Horn; Ehizibue, Cestic, Mere, Czichos e J. Horn; Wolf, Skhiri e Rexhbecaj; Duda e Dennis.
Desfalques: Sebastian Bornauw (machucado).

