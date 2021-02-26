Bayern de Munique x Colônia: onde assistir e as prováveis escalações

O Bayern de Munique, líder da Bundesliga, recebe o Colônia neste sábado, às 11h30 (horário de Brasília), visando abrir diferença para os seus rivais na busca por mais um título do Campeonato Alemão. O time de Hansi-Flick busca se recuperar após dois tropeços e ganhar mora antes de enfrentar o Borussia Dortmund.Atenção total
- Quando você assiste aos jogos do Colônia contra Dortmund, Gladbach, Wolfsburg e Leipzig, você vê que eles alcançam bons resultados contra times de ponta. É um time que defende bem, de forma compacta e temos que ter soluções para isso. Temos dois pontos de vantagem (na liderança) e precisamos nos manter focados e confiantes - disse Hansi-Flick.
Fase ruim
Desde que voltou do Mundial de Clubes, o Bayern não conseguiu apresentar bons resultados na Bundesliga. Nas últimas duas partidas, a equipe empatou em casa contra o Arminia e perdeu fora para o Frankfurt. No entanto, o Colônia também vive uma fase ruim e está apenas três pontos da zona de rebaixamento.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Colônia
Data e horário: 27/2/2021, às 11h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES:BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Hansi-Flick)Neuer; Sule, Boateng, Alaba e Davies; Kimmich e Goretzka; Sane, Musiala e Coman; Lewandowski.
Desfalques: Pavard, Douglas Costa, Tolisso, Nubel e Nianzou (machucados).
COLÔNIA (Técnico: Markus Gisdol)T. Horn; Ehizibue, Cestic, Mere, Czichos e J. Horn; Wolf, Skhiri e Rexhbecaj; Duda e Dennis.
Desfalques: Sebastian Bornauw (machucado).