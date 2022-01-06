Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Alemão

Bávaros enfrentam casos de covid-19 no elenco e podem chamar jovens da base para jogo...
LanceNet

06 jan 2022 às 12:43

Com inúmeros casos de covid-19 no elenco, o Bayern de Munique enfrenta o Borussia Monchengladbach, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Alemão. Por conta das baixas, o técnico Julian Naglesmann se viu obrigado a convocar alguns jogadores das categorias de base para o duelo das 16h30, na Allianz Arena.+ Aston Villa se aproxima de acordo com o Barcelona pelo empréstimo de Philippe Coutinho
Com nove baixas por covid-19, mais alguns lesionados e outros ausentes por conta da Copa Africana de Nações, o Bayern de Munique chamou os meias Arijon Ibrahimovic e Paul Wanner, ambos de 16 anos, para o duelo. Brights Arrey-Mbi, Jamie Lawrence, Taylor Booth, e Lucas Copado também podem ser chamados.
- Quando temos nove profissionais, não é muito. Ainda temos um time principal com muitos jogadores de classe mundial. Mesmo assim, temos alguns jogadores lesionados. Além disso, temos alguns repatriados nas próximas semanas que estavam fora por mais tempo. É sobre a saúde dos jogadores. Do nosso ponto de vista, não é a coisa mais injusta que existe - disse Naglesmann.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach
Data e horário: 07/01/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Allianz ArenaOnde assistir: One Football
Provável escalação do Bayern:Ulreich; Kimmich, Pavard, Sule, Davies; Goretzka, Sabitzer; Gnabry, Muller, Musiala; Lewandowski
Provável escalação do Borussia Monchengladbach:Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Netz; Kramer, Stindl, Kone; Herrmann, Embolo, Thuram
Crédito: BayerndeMuniqueencaraoBorussiaMonchengladbachnestasexta-feira(Foto:CHRISTOFSTACHE/AFP

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados