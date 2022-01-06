Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach: saiba onde assistir, horário e escalações do jogo pelo Campeonato Alemão

Com inúmeros casos de covid-19 no elenco, o Bayern de Munique enfrenta o Borussia Monchengladbach, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Alemão. Por conta das baixas, o técnico Julian Naglesmann se viu obrigado a convocar alguns jogadores das categorias de base para o duelo das 16h30, na Allianz Arena.
Com nove baixas por covid-19, mais alguns lesionados e outros ausentes por conta da Copa Africana de Nações, o Bayern de Munique chamou os meias Arijon Ibrahimovic e Paul Wanner, ambos de 16 anos, para o duelo. Brights Arrey-Mbi, Jamie Lawrence, Taylor Booth, e Lucas Copado também podem ser chamados.
- Quando temos nove profissionais, não é muito. Ainda temos um time principal com muitos jogadores de classe mundial. Mesmo assim, temos alguns jogadores lesionados. Além disso, temos alguns repatriados nas próximas semanas que estavam fora por mais tempo. É sobre a saúde dos jogadores. Do nosso ponto de vista, não é a coisa mais injusta que existe - disse Naglesmann.
FICHA TÉCNICA:Bayern de Munique x Borussia Monchengladbach
Data e horário: 07/01/2022, às 16h30 (de Brasília)Local: Allianz ArenaOnde assistir: One Football
Provável escalação do Bayern:Ulreich; Kimmich, Pavard, Sule, Davies; Goretzka, Sabitzer; Gnabry, Muller, Musiala; Lewandowski
Provável escalação do Borussia Monchengladbach:Sommer; Lainer, Ginter, Elvedi, Netz; Kramer, Stindl, Kone; Herrmann, Embolo, Thuram