Bayern de Munique x Borussia Dortmund: onde assistir e prováveis escalações

A promessa é de um jogo espetacular. Neste sábado, o Bayern de Munique recebe o Borussia Dortmund pelo Campeonato Alemão, às 14h30 (horário de Brasília). Os bávaros lideram a Bundesliga de forma isolada, enquanto a equipe de Terzic ocupa apenas a quinta colocação.
- Demorou um pouco mais para implementar tudo de forma consistente. Conseguimos ser melhores com o nosso tempo e pressão. Queremos continuar isso para os próximos jogos. Haverá fases em que teremos que lutar muito. Isso conta ainda mais quando você joga em Munique, mas não exclui ser corajoso e perigoso. Coisas pequenas como essa fazem a diferença em partidas tão próximas - disse Edin Terzic, comandante do Borussia Dortmund.Flick, treinador do Bayern de Munique, também disse o que pensa sobre a partida.
- Temos o nosso plano de jogo e vamos tentar minar a defesa compacta do Borussia. Temos uma enorme qualidade no ataque, tal como o Dortmund. Além disso, é importante ter uma boa defesa. Os jogos contra eles são sempre algo especial. O passado mostrou isso. Sempre há jogos de alto nível. O Dortmund tem uma equipa absolutamente fantástica.
FICHA TÉCNICABayern de Munique x Borussia DortmundData e horário: 06/03/2021, às 14h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena (Munique, ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕESBayern de Munique (Treinador: Flick)Neuer; Süle, Boateng, Alaba, Davies; Kimmich, Goretzka; Sané, Muller, Coman; Lewandowski
Desfalques: Douglas Costa, Tanguy Nianzou, Corentin Tolisso (lesionados); Pavard (Covid-19) e Gnabry (dúvida)
Borussia Dortmund (Treinador: Terzic)Hitz; Morey, Can, Hummels, Guerreiro; Delaney, Dahoud; Reyna, Reus, Sancho; Haaland
Desfalques: Axel Witsel, Marcel Schmelzer, Raphael Guerreiro, Manuel Akanji, Giovanni Reyna e Jadon Sancho (lesionados); Piszczek e Burki (dúvidas)
OUTROS JOGOS DO DIA (HORÁRIO DE BRASÍLIA)11h30:- Eintracht x Sttugart - Freiburg x RB Leipzig- Hoffenheim x Wolfsburg- Borussia Mönchengladbach x Bayer Leverkusen- Hertha Berlin x Augsburg