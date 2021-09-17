  • Bayern de Munique x Bochum: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga
futebol

Bayern de Munique x Bochum: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Equipes se enfrentam neste sábado na Allianz Arena, em Munique, em jogo que marcará a estreia do novo uniforme dos bávaros em homenagem à Oktoberfest...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 12:44

LanceNet

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Tem duelo de extremos no Campeonato Alemão neste sábado. Pela quinta rodada da competição nacional, o Bayern de Munique, segundo colocado, recebe o Bochum, que ocupa a décima terceira posição. O jogo acontece na Allianz Arena, às 10h30 (de Brasília).BAYERN DE MUNIQUEAntes da partida, o técnico Julian Nagelsmann admitiu frustração por não estar liderando a competição, mas afirmou que fará de tudo para conseguir a ponta da tabela. O técnico também não subestimou o Bochum, que tem apenas três pontos, e disse que será um jogo difícil. Neste sábado, o Bayern estreará sua nova camisa em homenagem à Oktoberfest.
- Na Bundesliga não estamos onde queremos, que é o topo da tabela. Independentemente de quem seja o adversário, você sempre tem que ir ao limite. Não vamos subestimar ninguém. Mesmo que Bochum não tenha muitos pontos, eles sabem jogar - disse Nagelsmann.
+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
BOCHUMApesar da dificuldade de encarar o principal time da Alemanha, o técnico Thomas Reis fez questão de frisar que o Bayern de Munique não é imbatível jogando sob seus domínios.
- Estamos enfrentando um jogo especial contra uma equipe excepcional. Mas o Bayern também não vence todos os seus jogos em casa. O jogo começará com o 0 a 0 no placar e estou ansioso por nosso jogo como visitante - disse Thomas Reis.
FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x BochumBundesliga - Campeonato Alemão5ª Rodada​Data e horário: 18/09/2021, às 10h30 (de Brasília)​Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: One Football
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Süle, Lucas Hernández e Davies; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski.
Desfalques: Coman (problemas cardíacos); Tolisso (dúvida).
BOCHUM (Técnico: Thomas Reis)Riemann, Stafylidis, Lampropoulos, Kotchap e Soares; Tesche, Löwen e Rexhbecaj; Antwi-Adjei, Holtmann e Polter.
Desfalques: Gamboa, Paul Grave, Zoller (lesionados); Decarli e Leitsch (dúvidas).

