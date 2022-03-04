Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga
futebol

Bayern de Munique x Bayer Leverkusen: onde assistir, horário e escalações do jogo pela Bundesliga

Os Bávaros jogam em casa em busca de ampliar a vantagem na liderança, enquanto o Leverkusen vai atrás de somar pontos para se manter no G4
...

Publicado em 04 de Março de 2022 às 17:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mar 2022 às 17:29
Neste sábado, o Bayern de Munique recebe o Bayer Leverkusen pela 25ª rodada da Bundesliga. Os Bávaros esperam uma vitória para aumentar a vantagem do vice colocado, o Borussia Dortmund. Enquanto o Leverkusen, em 3º lugar, espera somar pontos para se manter no G4. O confronto, na Allianz Arena, está marcado para às 11h30.TABELAO Bayern de Munique é o líder isolado da Bundesliga, oito pontos à frente do Borussia Dortmund. Se vencer em casa, a vantagem pode aumentar para onze pontos, já que o Dortmund não joga na rodada. Já o Leverkusen, está na 3ª colocação, com quatro pontos de vantagem do quarto colocado.
EQUIPE PODE TER MUDANÇASCom o confronto indefinido das oitavas de final da Champions League, o Bayern de Munique pode ter mudanças na equipe titular. A primeira partida na casa do RB Salzburg resultou em 1 a 1.FICHA TÉCNICABayern de Munique x Bayer Leverkusen
Data e horário: 05/03/2022, às11h30Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Ulreich; Pavard, Süle, Upamecano; Kimmich; Gnabry, Musiala, Sane, Coman; Müller e Lewandowski.
Desfalques: Davies, Goretzka, Neuer (lesionados) e Hernandez (suspenso).
BAYER LEVERKUSEN (Técnico: Gerardo Seoane)Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Bakker; Aranguiz, Demirbay; Adli, Wirtz, Diaby; Alario.
Desfalques: Bellarabi, Lunev e Schick (lesionados).
Crédito: Bayern de Munique e Bayer Leverkusen vão a campo neste sábado (Foto: AFP)

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados