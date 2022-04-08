  • Bayern de Munique x Augsburg: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão
futebol

Bayern de Munique x Augsburg: onde assistir, horário e escalações do jogo do Campeonato Alemão

Perto de conquistar o décimo título consecutivo da Bundesliga, time de Julian Nagelsmann tem compromisso com rival da parte de baixo da tabela, mas perdeu no primeiro turno...
LanceNet

08 abr 2022 às 12:34

Publicado em 08 de Abril de 2022 às 12:34

A bola vai rolar para mais uma rodada do Campeonato Alemão, que está em sua reta de chegada. Neste sábado, o líder Bayern de Munique entra em campo contra o Augsburg, que quer fugir das últimas posições. O jogo acontece na Allianz Arena, casa do time bávaro, às 10h30 (de Brasília).BAYERN DE MUNIQUELíder do Campeonato Alemão com 66 pontos, o Bayern de Munique está perto de garantir seu décimo título nacional consecutivo. Para isso, uma vitória neste sábado é de suma importância, faltando apenas cinco rodadas para o fim da competição. Na última partida, os bávaros golearam o Freiburg por 4 a 1.
AUGSBURGBrigando para escapar das últimas colocações da Bundesliga, o Augsburg vem em boa forma. Nas duas partidas mais recentes, a equipe de Markus Weinzierl venceu, sendo a última sobre o Mainz 05. Atualmente, a equipe está na 13ª posição, com 32 pontos conquistados.
Augsburg x Bayern de MuniqueBundesliga - Campeonato Alemão29ª Rodada​Data e horário: 09/04/2022, às 10h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Transmissão: O LANCE! transmite a partida ao vivo, de graça e com imagens em parceria com o OneFootball
PROVÁVEIS TIMES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Süle, Upamecano e Lucas Hernández; Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller e Sané; Lewandowski.
Desfalques: Choupo-Moting, Sarr e Tolisso (lesionados).
AUGSBURG (Técnico: Markus Weinzierl)Gikiewicz; Gumny, Gouweleeuw, Oxford e Iago; Caligiuri, Maier, Dorsch e Vargas; Niederlechner e Gregoritsch.
Desfalques: Gruezo (suspenso); Bazee e Strobl (lesionados); Pedersen (Covid-19).
