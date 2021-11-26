  • Bayern de Munique x Arminia Bielefeld: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga
Bayern de Munique x Arminia Bielefeld: onde assistir, horário e escalações do jogo da Bundesliga

Em casa, os Bávaros vão atrás de um triunfo contra o penúltimo colocado para permanecer na liderança da competição
LanceNet

Publicado em 26 de Novembro de 2021 às 10:32

Neste sábado, o Bayern de Munique vai enfrentar o Arminia Bielefeld, em partida válida pela 13ª rodada da Bundesliga. Os Bávaros esperam mais uma vitória no campeonato para seguir no topo da tabela. Enquanto a equipe visitante vai atrás de um triunfo para sair da zona e avançar de posição. O confronto, na Allianz Arena, está marcado para às 14h30.> Veja a classificação da Bundesliga
BAYERN DE MUNIQUEO Bayern de Munique vem de uma boa vitória na Champions League e segue com moral na competição, com 100% de aproveitamento na fase de grupos. Os Bávaros vão atrás de uma vitória na Bundesliga para permanecer na liderança e tentar aumentar a vantagem para o segundo colocado - o Borussia Dortmund.
ARMINIA BIELEFELDEm seu último compromisso, o Arminia Bielefeld empatou por 2 a 2 com o Wolfsburg, atual sexto colocado da Bundesliga. Neste sábado, a equipe tem um compromisso difícil com o líder do campeonato, mas vai em busca de tentar uma vitória para sair da zona e avançar na tabela.FICHA TÉCNICA
Bayern de Munique x Arminia BielefeldBundesliga - 13ª rodada
Data e horário: 27/11/2021, ás 14h30 (de Brasília)Local: Allianz Arena, em Munique (ALE)Onde assistir: OneFootaball
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
BAYERN DE MUNIQUE (Técnico: Julian Nagelsmann)Neuer; Pavard, Upamecano, Süle e Davies; Tolisso e Goretzka; Coman, Müller e Sane; Lewandowski.
Desfalques: Choupo-Moting e Kimmich (afastados); Sabitzer e Sarr (lesionados)
ARMINIA BIELEFELD (Técnico: Frank Kramer)Ortega; Brunner, Pieper, Nilsson e Laursen; Prietl e Vasiliadis; Wimmer, Schöpf e Okugawa; Klos.
Desfalques: Czyborra e Krüger.
Crédito: Bayern de Munique comemorando contra Dínamo Kiev, na Champions League (Foto: GENY SAVILOV/AFP

