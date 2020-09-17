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futebol

Bayern de Munique volta à campo para início do Campeonato Alemão

Atual campeão alemão e da Liga dos Campeões recebe o Schalke 04 na estreia da Bundesliga. Técnico Hansi-Flick pede intensidade aos bávaros dentro de campo...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 11:32

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 11:32
Crédito: MATTHEW CHILDS / POOL / AFP
O Bayern de Munique volta à campo contra o Schalke 04 nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), para dar o pontapé inicial no retorno do Campeonato Alemão. A equipe inicia esta temporada com todas as credenciais para conquistar mais um título em sua história e enfrenta um time que teve um final de temporada muito irregular e decepcionante.
O técnico Hansi-Flick admitiu ter tido pouco tempo para trabalhar com o elenco, mas quer todos focados para conquistar a vitória na primeira rodada.
- Tivemos pouco tempo, mas estamos na direção certa. Temos que estar muito concentrados e ter uma grande intensidade no jogo.
O alemão não revelou qual time irá começar a partida, mas deu indícios de que Leroy Sané pode fazer sua estreia com a camisa do Bayern contra o Schalke. O comandante afirmou estar contente com a condição física do atacante, mas descartou a presença de Coman, autor do gol do título da última Liga dos Campeões.
Pelo adversário, o técnico David Wagner afirmou que o Schalke 04 melhorou sua preparação em relação a última temporada e que todos estão prontos e animados para o reinício da Bundesliga. Apesar disso, o time conta com alguns desfalques para o duelo e, jogando fora de casa, não é favorito para o confronto.

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