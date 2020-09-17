Bayern de Munique volta à campo para início do Campeonato Alemão

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O Bayern de Munique volta à campo contra o Schalke 04 nesta sexta-feira, às 15h30 (horário de Brasília), para dar o pontapé inicial no retorno do Campeonato Alemão. A equipe inicia esta temporada com todas as credenciais para conquistar mais um título em sua história e enfrenta um time que teve um final de temporada muito irregular e decepcionante.

O técnico Hansi-Flick admitiu ter tido pouco tempo para trabalhar com o elenco, mas quer todos focados para conquistar a vitória na primeira rodada.

- Tivemos pouco tempo, mas estamos na direção certa. Temos que estar muito concentrados e ter uma grande intensidade no jogo.

O alemão não revelou qual time irá começar a partida, mas deu indícios de que Leroy Sané pode fazer sua estreia com a camisa do Bayern contra o Schalke. O comandante afirmou estar contente com a condição física do atacante, mas descartou a presença de Coman, autor do gol do título da última Liga dos Campeões.