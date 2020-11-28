Bayern de Munique vence Stuttgart de virada e mantém a liderança isolada na Bundesliga

Neste sábado, o Bayern de Munique sofreu, mas garantiu a virada sobre o stuttgart por 3 a 1 e manteve a liderança isolada do Campeonato Alemão. Coman, Lewandowski e Douglas Costa marcaram os gols da vitória do time Bávaro.
Com o resultado, o Bayern de Munique atingiu 22 pontos na Bundesliga e manteve a liderança isolada. O time Bávaro volta aos gramados no próximo domingo, diante do atual vice-líder RB Leipzig, às 14h30, em Munique.
BORUSSIA DORTMUND X COLÔNIAO torcedor do Dortmund foi surpreendido neste sábado. O Borussia perdeu em casa para o Colônia por 2 a 1 e viu o líder Bayern de Munique disparar na liderança. Vale destacar que o Colônia não vencia uma partida desde março na Bundesliga, com 18 jogos seguidos sem vitória para os visitantes.
Com o resultado, o Dortmund caiu para a terceira colocação na tabela e permaneceu com 18 pontos. Por outro lado, o Colônia deixou a zona de rebaixamento ao conquistar seu primeiro triunfo e soma seis pontos na Bundesliga. O Borussia volta aos gramados diante do Eintracht Frankfurt no próximo sábado. .