  • Bayern de Munique vence Stuttgart de virada e mantém a liderança isolada na Bundesliga
Bayern de Munique vence Stuttgart de virada e mantém a liderança isolada na Bundesliga

LanceNet

28 nov 2020 às 14:02

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 14:02

Crédito: Bayern vence Stuttgat de virada - Divulgação / Bayern
Neste sábado, o Bayern de Munique sofreu, mas garantiu a virada sobre o stuttgart por 3 a 1 e manteve a liderança isolada do Campeonato Alemão. Coman, Lewandowski e Douglas Costa marcaram os gols da vitória do time Bávaro.
CONFIRA A TABELA DO CAMPEONATO ALEMÃOCom o resultado, o Bayern de Munique atingiu 22 pontos na Bundesliga e manteve a liderança isolada. O time Bávaro volta aos gramados no próximo domingo, diante do atual vice-líder RB Leipzig, às 14h30, em Munique.
BORUSSIA DORTMUND X COLÔNIAO torcedor do Dortmund foi surpreendido neste sábado. O Borussia perdeu em casa para o Colônia por 2 a 1 e viu o líder Bayern de Munique disparar na liderança. Vale destacar que o Colônia não vencia uma partida desde março na Bundesliga, com 18 jogos seguidos sem vitória para os visitantes.
Com o resultado, o Dortmund caiu para a terceira colocação na tabela e permaneceu com 18 pontos. Por outro lado, o Colônia deixou a zona de rebaixamento ao conquistar seu primeiro triunfo e soma seis pontos na Bundesliga. O Borussia volta aos gramados diante do Eintracht Frankfurt no próximo sábado. .

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rio Branco empata com Operário-MS, mas segue líder na Copa Verde
Imagem de destaque
Lula sanciona lei que prevê uso de tornozeleira eletrônica em agressores de mulheres
Imagem de destaque
Alcolumbre marca sessão que pode derrubar veto de Lula a redução de penas do 8/1

