Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Bayern de Munique vence o RB Salzburg e vai às oitavas de final

Atual vencedor da Liga dos Campeões conta com gols de Lewandowski, Wober, contra, e Sané, e assegura a primeira colocação do Gtupo A. Berisha desconta para o time austríaco...
LanceNet

Publicado em 25 de Novembro de 2020 às 19:42

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique assegurou nesta quarta-feira a classificação para as oitavas de final da Liga dos Campeões, com duas rodadas de antecedência. O atual campeão derrotou o RB Salzburg por 3 a 1, na Allianz Arena, em Munique, com gols de Lewandowski, Wober (contra) e Sané. Berisha descontou para o time austríaco.
Atual campeão europeu, o Bayern de Munique chegou a 15 vitórias consecutivas na competição e ampliou o seu recorde.
O primeiro gol só saiu na reta final do primeiro tempo, após algumas chances desperdiçadas de ambos os lados. Aos 42, Lewandowski aproveitou rebote de chute de Muller e abriu o placar.
Na volta, o Bayern foi rápido nas ações e Coman chutou da entrada da área, contando com desvio em Wober para fazer o segundo, aos sete minutos. Aos 20, o time de Munique ficou com um jogador a menos, já que o volante Marc Roca foi expulso. Sané, no entanto, marcou o terceiro. E aos 28, Berisha apareceu bem para diminuir a diferença.
O resultado levou o Bayern para 12 pontos no Grupo A. O Atlético de Madrid empatou em 0 a 0 com o Lokomotiv Moscou, na Espanha, e pernaneceu na segunda colocação, com cinco pontos, contra três dos russos. O Salzburg é o lanterna, com um. Os três times brigam para levar a segunda vaga na chave.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados