Bayern de Munique vence o Bayer Leverkusen e poderá ser campeão alemão na próxima rodada

Com a mão na taça. O Bayern de Munique recebeu o Bayer Leverkusen pela 30ª rodada do Campeonato Alemão nesta terça-feira e o time da Baviera venceu por 2 a 0, com gols de Choupo-Moting e Kimmich. Com o resultado, o time de Hansi Flick poderá conquistar o título nacional na próxima rodada.
PRIMEIRO TEMPO FÁCILComo esperado, o Bayern de Munique dominou o primeiro tempo e criou as melhores chances. A equipe vermelha foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Choupo-Moting abriu o placar aos seis minutos aproveitando rebote de chute de Müller. Seis minutos depois, Kimmich aproveitou sobra na entrada da área e encheu o pé para ampliar o marcador.
TIROU O PÉNa etapa final, o Bayern de Munique foi melhor também, mas a equipe diminuiu o ritmo e não forçou tanto. Choupo-Moting chegou a marcar mais um gol, mas a arbitragem assinalou posição irregular. Em lance ajustado, o VAR teve que confirmar a irregularidade.
MÃO NA TAÇAA vitória do Bayern de Munique, aliada à derrota do RB Leipzig, que perdeu para o Colônia nesta terça-feira, deixa o time bávaro em situação muito confortável. Em caso de trinfo sobre o Mainz, no sábado, a equipe de Hansi Flick garante o título alemão pela nona vez consecutiva com três rodadas de antecedência.
SEQUÊNCIANo sábado, o Bayern de Munique encara o Mainz às 10h30 (de Brasília). O jogo acontecerá na Opel Arena. O Bayer Leverkusen, por sua vez, encara o Eintracht Frankfurt, no mesmo dia, às 13h30.
OUTROS JOGOS DO DIAColônia 2 x 1 RB LeipzigArminia 1 x 0 Schalke 04Eintracht Frankfurt 2 x 0 Augsburg