  • Bayern de Munique vence o Bayer Leverkusen e poderá ser campeão alemão na próxima rodada
futebol

Bayern de Munique vence o Bayer Leverkusen e poderá ser campeão alemão na próxima rodada

Equipe da Baviera vence os Leões com facilidade, se beneficia da derrota do RB Leipzig, e fica a uma vitória do nono título consecutivo do Campeonato Alemão...

Publicado em 20 de Abril de 2021 às 17:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2021 às 17:35
Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP / POOL
Com a mão na taça. O Bayern de Munique recebeu o Bayer Leverkusen pela 30ª rodada do Campeonato Alemão nesta terça-feira e o time da Baviera venceu por 2 a 0, com gols de Choupo-Moting e Kimmich. Com o resultado, o time de Hansi Flick poderá conquistar o título nacional na próxima rodada.
+ Veja a tabela da BundesligaPRIMEIRO TEMPO FÁCILComo esperado, o Bayern de Munique dominou o primeiro tempo e criou as melhores chances. A equipe vermelha foi para o intervalo vencendo por 2 a 0. Choupo-Moting abriu o placar aos seis minutos aproveitando rebote de chute de Müller. Seis minutos depois, Kimmich aproveitou sobra na entrada da área e encheu o pé para ampliar o marcador.
TIROU O PÉNa etapa final, o Bayern de Munique foi melhor também, mas a equipe diminuiu o ritmo e não forçou tanto. Choupo-Moting chegou a marcar mais um gol, mas a arbitragem assinalou posição irregular. Em lance ajustado, o VAR teve que confirmar a irregularidade.
MÃO NA TAÇAA vitória do Bayern de Munique, aliada à derrota do RB Leipzig, que perdeu para o Colônia nesta terça-feira, deixa o time bávaro em situação muito confortável. Em caso de trinfo sobre o Mainz, no sábado, a equipe de Hansi Flick garante o título alemão pela nona vez consecutiva com três rodadas de antecedência.
SEQUÊNCIA​No sábado, o Bayern de Munique encara o Mainz às 10h30 (de Brasília). O jogo acontecerá na Opel Arena. O Bayer Leverkusen, por sua vez, encara o Eintracht Frankfurt, no mesmo dia, às 13h30.
OUTROS JOGOS DO DIAColônia 2 x 1 RB Leipzig​Arminia 1 x 0 Schalke 04​Eintracht Frankfurt 2 x 0 Augsburg

