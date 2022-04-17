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Bayern de Munique vence o Arminia Bielefeld e pode ser campeão da Bundesliga na próxima rodada

Bávaros se recuperam da eliminação na Champions League e fazem partida segura contra o penúltimo colocado. Gols foram marcados por Laursen (contra), Gnabry e Musiala...
LanceNet

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Publicado em 

17 abr 2022 às 12:54

Publicado em 17 de Abril de 2022 às 12:54

O Bayern de Munique está a um passo de conquistar o décimo título consecutivo do Campeonato Alemão. Em jogo válido pela 30ª rodada, os Bávaros derrotaram o Arminia Bielefeld por 3 a 0, na Schüco Arena, em Bielefeld (ALE), com gols de Laursen (contra), Gnabry e Musiala.
Confira a tabela e a classificação da BundesligaO time comandado por Julian Nagelsmann soma agora 72 pontos, nove a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado. Faltam apenas quatro jogos para o fim da Bundesliga, e o Bayern pode ser campeão já na próxima rodada, quando recebe justamente o vice-líder, no sábado que vem.
O Arminia, que praticamente não ofereceu perigo, se mantém na 17ª colocação, com 26 pontos e tem pela frente o Colônia.
Após cair nas quartas de final da Champions League contra o Villarreal, o Bayern entrou em campo motivado e com suas principais peças. Logo aos 11 minutos, o time abriu o placar, em boa jogada de Lewandowski. Laursen tocou errado e deixou a bola entrar. Gnabry ampliou nos acréscimos da primeira etapa
Na volta do intervalo, o domínio do Bayern foi mantido. Os Bávaros ampliaram a sete minutos do fim do jogo, quando Musialar recebeu cruzamento de Lewandowski em contragolpe e empurrou para o gol.
Crédito: BayernvenceuoArminiasemsustoseseguefirmenaliderançadaBundesliga(Foto:INAFASSBENDER/AFP

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