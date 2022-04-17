Bayern de Munique vence o Arminia Bielefeld e pode ser campeão da Bundesliga na próxima rodada

O Bayern de Munique está a um passo de conquistar o décimo título consecutivo do Campeonato Alemão. Em jogo válido pela 30ª rodada, os Bávaros derrotaram o Arminia Bielefeld por 3 a 0, na Schüco Arena, em Bielefeld (ALE), com gols de Laursen (contra), Gnabry e Musiala.

Confira a tabela e a classificação da BundesligaO time comandado por Julian Nagelsmann soma agora 72 pontos, nove a mais que o Borussia Dortmund, segundo colocado. Faltam apenas quatro jogos para o fim da Bundesliga, e o Bayern pode ser campeão já na próxima rodada, quando recebe justamente o vice-líder, no sábado que vem.

O Arminia, que praticamente não ofereceu perigo, se mantém na 17ª colocação, com 26 pontos e tem pela frente o Colônia.

Após cair nas quartas de final da Champions League contra o Villarreal, o Bayern entrou em campo motivado e com suas principais peças. Logo aos 11 minutos, o time abriu o placar, em boa jogada de Lewandowski. Laursen tocou errado e deixou a bola entrar. Gnabry ampliou nos acréscimos da primeira etapa

Na volta do intervalo, o domínio do Bayern foi mantido. Os Bávaros ampliaram a sete minutos do fim do jogo, quando Musialar recebeu cruzamento de Lewandowski em contragolpe e empurrou para o gol.