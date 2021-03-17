Bayern de Munique vence mais uma vez e elimina a Lazio na Champions League

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Nesta quarta-feira, o Bayern de Munique recebeu a Lazio na Allianz Arena, em Munique pela partida de volta das oitavas de final da Champions League. O confronto de ida havia terminado com vitória alemã por 4 a 1, e o Bayern tratou de vencer novamente, desta vez por 2 a 0, com gols de Lewandowski e Chuopo-Moting.

Veja o mata-mata da Champions LeagueNO DETALHEDurante grande parte da primeira etapa, faltou muito pouco aos times do Bayern de Munique e da Lazio para marcar o primeiro gol do confronto. As chances eram criadas, mas o erros chegavam no passe final ou na hora da finalização.

DE PÊNALTIO Bayern, junto da Lazio, também tentava marcar um gol na partida, e a sua grande chance surgiu aos 33 minutos da primeira parte, quando foi marcado um pênalti em Goretzka. Na cobrança, Lewandowski, o melhor do mundo, marcou o seu.

PARA FECHAR​Bastante segura na partida com o 1 a 0, a equipe do Bayern de Munique conseguiu, aos 28 minutos do segundo tempo, marcar mais uma vez. O segundo gol saiu dos pés de Chuopo-Moting, que havia acabado de entrar em campo.

DIMINUIUEm um jogo tranquilo para o Bayern de Munique e apenas protocolar para a Lazio, a equipe italiana, que não estava bem na segunda etapa, conseguiu descontar perto do fim. Em bola na área, Marco Parolo foi ao alto para cabecear e diminuir.