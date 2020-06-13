Bayern de Munique vence Borussia Mönchengladbach e fica a uma vitória do título da Bundesliga

O Bayern de Munique fez valer o favoritismo, garantiu a vitória por 2 a 1 sobre o Borussia Mönchengladbach e está a uma vitória de garantir o título da Bundesliga.
O time Bávaro pode levantar o caneco, pelo oitava vez consecutiva, já na próxima terça-feira, contra o Werder Bremen, fora de casa, sem depender de nenhum tropeço do Dortmund. Zirkzee e Goretzka marcaram os gols do Bayern. Pavard, contra, fez para o Mönchengladbach.
O JOGO A partida começou agitada e o Borussia Mönchengladbach teve um duro golpe nos primeiros minutos. O artilheiro Thuram saiu de campo sentindo a coxa esquerda e Embolo entrou em seu lugar. O atacante entrou bem na partida. Aos 16, Hofmann recebeu um passe em profundidade de Embolo e saiu cara a cara com Neuer. O atacante deslocou o goleiro e balançou as redes. Mas a arbitragem marca a infração com o auxílio do VAR. Mais uma vez, o Mönchengladbach assustou. Em bola cruzada na área, Embolo, livre de marcação, testou obrigando Neuer a fazer grande defesa. No rebote, a bola voltou para o atacante que acabou chutando para fora, perdendo uma chance inacreditável.
Após os sustos, o Bayern aproveitou uma falha do goleiro Sommer para assumir a liderança no placar. Sommer saiu jogando errado e deixou a bola na boa para Zirkzee, livre, só empurrar para o gol vazio.
O Borussia e também contou com uma falha para empatar. Hermann fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro. Pavard tentou cruzar o cruzamento e acabou desviando contra o próprio gol, sem chances para o goleiro Neuer.
As equipes voltaram para o segundo tempo dispostas a buscar a vitória e o jogo ficou totalmente aberto. O Borussia Mönchengladbach tomou a iniciativa e dominou o começo da segunda etapa, mas Neuer fez uma sequência de quatro boas defesas para manter o empate no placar.
O Bayern fez alterações colocando Coman e Davies na partida e melhorou no jogo. O clube Bávaro dominou as ações da partida, mas esbarrava na boa marcação do Mönchengladbach. Quando o jogo caminhava para um empate, aos 43, Pavard se redimiu do gol contra marcado na primeira etapa, fez boa jogada na direita e cruzou rasteiro. Goretzka apareceu, totalmente livre de marcação, e empurrou para o fundo das redes para dar a vitória ao Bayern.
Com o resultado, o Bayern alcançou os 73 pontos e está 7 pontos na frente do Borussia Dortmund. O time bávaro volta aos gramados na próxima terça-feira, diante do Werder Bremen, fora de casa, às 15h30 e pode garantir o título do Campeonato Alemão com uma vitória. No mesmo dia, o Borussia Mönchengladbach retorna contra o Wolfsburgo, às 13:30, em casa.