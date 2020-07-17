Bayern de Munique também se interessa por jovem do Barça

Crédito: Divulgação/Las Palmas

Além do Borussia Monchengladbach, o Bayern de Munique também perguntou ao Barcelona sobre a situação de Pedri, de acordo com a “Sky Sport”. Os bávaros estão interessados no jovem de 17 anos para a próxima temporada por conta da possível saída de Thiago Alcântara e do retorno de empréstimo de Philippe Coutinho.

No entanto, os culés não enxergam como uma ida para o gigante alemão poderia ser benéfica, pois o plantel já conta com jogadores do primeiro escalão mundial e o espanhol poderia não ter os minutos necessários em campo para se desenvolver. Além disso, há grande possibilidade do atleta ficar na Catalunha.