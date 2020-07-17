Bayern de Munique também se interessa por jovem do Barça

Além do Borussia Monchengladbach, o Bayern de Munique também perguntou ao Barcelona sobre a situação de Pedri, de acordo com a “Sky Sport”. Os bávaros estão interessados no jovem de 17 anos para a próxima temporada por conta da possível saída de Thiago Alcântara e do retorno de empréstimo de Philippe Coutinho.
No entanto, os culés não enxergam como uma ida para o gigante alemão poderia ser benéfica, pois o plantel já conta com jogadores do primeiro escalão mundial e o espanhol poderia não ter os minutos necessários em campo para se desenvolver. Além disso, há grande possibilidade do atleta ficar na Catalunha.
Pedri foi contratado na janela de verão de 2019, mas fez toda a temporada com a camisa do Las Palmas e chama atenção de diversas equipes. O canhoto fez 34 partidas na segunda divisão espanhola e foi responsável por marcar três gols e dar sete assistências.