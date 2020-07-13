Bayern de Munique também entra na briga por meio-campista Ndombélé

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O Bayern de Munique está sendo cogitado como o possíveis destinos para os meio-campistas Ndombélé, do Tottenham, e Bakayoko, do Chelsea, mas que esteve emprestado ao Monaco. Segundo o portal “Le10Sport”, a dupla francesa poderia suprir as prováveis saídas de Thiago Alcântara, Javi Martínez e Tolisso na próxima temporada.

Ambas as contratações são difíceis devido ao momento de crise financeira e pelo fato dos atletas terem sido contratações caras e que ainda possuem contratos longos. Os times detentores de seus direitos só venderiam caso pudessem recuperar o investimento feito, mas é provável que os bávaros tentem costurar um empréstimo para preencher as lacunas do elenco.