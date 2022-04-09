Bayern de Munique sofre para marcar, mas vence o Augsburg com gol de pênalti de Lewandowski

O décimo está próximo. Neste sábado, o Bayern de Munique recebeu o Augsburg pela 29ª rodada do Campeonato Alemão e o time bávaro venceu por 1 a 0 para ficar perto do título nacional. O único gol da partida foi marcado pelo artilheiro Robert Lewandowski.

EQUILÍBRIONo primeiro tempo, o Bayern encontrou dificuldades para furar a marcação do Augsburg, que se defendeu muito bem, e as equipes foram para o intervalo empatando em 0 a 0. Ao todo, foram quatro finalizações para cada lado, mas com muita posse de bola para o time de Julian Nagelsmann.

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NO FIMQuando o empate parecida definido, Davies achou Lewandowski na área na reta final e o polonês cabeceou para a bola bater na mão do zagueiro Oxford. Com auxílio do VAR, o árbitro confirmou a infração, que o camisa 9 bateu com categoria para deslocar do goleiro e balançar as redes.

CONTAGEM REGRESSIVACom o triunfo, o Bayern de Munique chegou aos 69 pontos e está com nove à frente do Borussia Dortmund, o segundo colocado. Com 15 pontos em disputa, os bávaros têm a chance de conquistar o décimo título seguido do Campeonato Alemão de maneira antecipada.