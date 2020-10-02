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futebol

Bayern de Munique segue de olho em Callum Hudson-Odoi, do Chelsea

Segundo o 'Daily Mail Sports', bávaros desejam contar com o jovem atleta, e fizeram uma proposta de empréstimo para anunciá-lo antes do fechamento da janela na segunda-feira...
LanceNet

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Publicado em 

02 out 2020 às 10:32

Publicado em 02 de Outubro de 2020 às 10:32

Crédito: Divulgação/AFP
De acordo com o diário britânico 'Daily Mail Sports', o Bayern de Munique segue de olho em Callum Hudson-Odoi, do Chelsea. Os bávaros desejam contar com o jovem atleta, e fizeram uma proposta de empréstimo para anunciá-lo antes do fechamento da janela na próxima segunda-feira.
No ano passado, o clube alemão apresentou várias ofertas pelo atacante, mas não conseguiram obter sucesso, já que o jovem, de apenas 19 anos, estendeu seu contrato com o clube londrino, dirigido por Frank Lampard.
Segundo o jornal alemão 'Bild', o diretor esportivo do Bayern, Hasan Salihamidzic pretende convencer o jogador, que perdeu ainda mais espaço com as chegadas de Kai Havertz, Timo Werner, Hakim Ziryech e Christian Pulisic, e teria mais chance de jogar na Bundesliga. Ainda segundo a publicação, o jovem não é um dos preferidos do técnico inglês, que prefere utilizar Mason Mount em suas escalações. Atualmente, o Bayern Munique precisa de um quarto ala para Ivan Perisic. Em virtude do histórico de lesões de Serge Gnabry, Leroy Sané e Kingsley Coman, um novo nome para o setor é o desejo do comandante Hansi Flick.
O jogador é formado nas divisões de base do Chelsea e conforme os números divulgados pelo portal 'Transfermarkt' tem o valor de mercado em torno de 31 milhões de euros. Com a camisa dos Blues, ele já disputou 65 partidas, marcou 9 gols e deu 11assistências. Ele levantou os troféus de uma Taça da Inglaterra e de uma Liga Europa pela equipe londrina.

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