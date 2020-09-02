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futebol

Bayern de Munique se despede de Coutinho, que volta ao Barcelona

Jogador ficou uma temporada na Alemanha e conquistou a Tríplice Coroa com o Bayern...

Publicado em 02 de Setembro de 2020 às 15:03

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

02 set 2020 às 15:03
Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial
Chegou ao fim a passagem do brasileiro Philippe Coutinho pelo Bayern de Munique. Após uma temporada emprestado ao clube alemão, o meia volta ao Barcelona, onde ainda tem o futuro indefinido. E nesta quarta-feira, a equipe da Baviera agradeceu ao jogador pelos serviços prestados.- Queremos agradecer a Philippe Coutinho. Com sua criatividade e excelente técnica, ele melhorou nosso jogo na temporada da Tríplice Coroa. Mostrou que foi uma boa decisão vir emprestado. Todos desejamos a Philippe tudo de bom na sua carreira futura - disse Karl-Heinz Rummenigge, diretor geral do Bayern.
Ao todo, Coutinho fez 38 jogos com a camisa do Bayern, marcou 11 gols e deu nove assistências. Duas das bolas nas redes foram justamente contra o Barcelona, na goleada por 8 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões.
- Embora o Bayern e Philippe Coutinho tenham se separado após apenas uma temporada, o seu compromisso em Munique deixou claro que ele é um excelente jogador. Infelizmente, devido a lesões e a uma cirurgia, ele não pôde jogar com mais frequência, mas pode estar orgulhoso da sua contribuição para a Tríplice Coroa, especialmente na fase final da Champions League em Lisboa. Tudo de bom para o futuro, Philippe - disse Hasan Salihamidzic, diretor esportivo.

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