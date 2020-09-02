Bayern de Munique se despede de Coutinho, que volta ao Barcelona

Crédito: Divulgação / Bayern / Site oficial

Chegou ao fim a passagem do brasileiro Philippe Coutinho pelo Bayern de Munique. Após uma temporada emprestado ao clube alemão, o meia volta ao Barcelona, onde ainda tem o futuro indefinido. E nesta quarta-feira, a equipe da Baviera agradeceu ao jogador pelos serviços prestados.- Queremos agradecer a Philippe Coutinho. Com sua criatividade e excelente técnica, ele melhorou nosso jogo na temporada da Tríplice Coroa. Mostrou que foi uma boa decisão vir emprestado. Todos desejamos a Philippe tudo de bom na sua carreira futura - disse Karl-Heinz Rummenigge, diretor geral do Bayern.

Ao todo, Coutinho fez 38 jogos com a camisa do Bayern, marcou 11 gols e deu nove assistências. Duas das bolas nas redes foram justamente contra o Barcelona, na goleada por 8 a 2 nas quartas de final da Liga dos Campeões.