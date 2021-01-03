futebol

Bayern de Munique sai atrás, vira e atropela o Mainz 05 com dois de Lewandowski

Atacante polonês também deu uma assistência na goleada em casa.
Bávaros se isolaram ainda mais na liderança da Bundesliga...
LanceNet

Publicado em 03 de Janeiro de 2021 às 15:50

Crédito: GÜNTER SCHIFFMANN / POOL / AFP
O Bayern de Munique voltou a atropelar na Bundesliga. Pela 14ª rodada, os bávaros venceram o Mainz 05, em casa, por 5 a 2. Kimmich, Sane, Sule e Lewandowski, duas vezes, garantiram os três pontos para a equipe de Flick.
VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAMesmo jogando fora de casa, o Mainz 05 que saiu na frente. Com 44 minutos, Burkardt e Hack já haviam feito dois gols e colocado os visitantes na frente com dois de vantagem.
No segundo tempo, porém, o dominante Bayern apareceu. Aos cinco minutos, Kimmich marcou após assistência de Lewandowski. Aos 10, foi a vez de Sané balançar as redes.
Aos 25 minutos, Sule virou a partida e colocou o Bayern na frente do placar. Aos 31 e aos 38, Lewandowski fez seus gols e fechou a goleada. Com a vitória, o Bayern continua na liderança isolada da Bundesliga, com 33 pontos.

