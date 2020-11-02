Bayern de Munique retira oferta de renovação contratual de Alaba

Herbert Hainer, máximo mandatário do Bayern de Munique, revelou que David Alaba será jogador livre a partir do dia primeiro de janeiro. Em entrevista ao portal “BR”, o alemão confirmou que as ofertas apresentadas foram recusadas pelo jogador que está na equipe bávara há 13 temporadas e com quem conquistou diversos títulos.

- Apresentamos uma oferta muito boa e justa. Dissemos ao agente de Alaba que gostaríamos de uma resposta até outubro. Precisamos fazer planos para uma posição tão importante. Nosso diretor esportivo entrou em contato com seu representantes que disse que a oferta não era satisfatória e que deveríamos pensar mais. Então decidimos retirar a oferta completamente.O austríaco termina seu contrato com o Bayern de Munique em 2021, mas pode negociar um pré-contrato a partir de janeiro. O Barcelona é um dos principais interessados na contratação do lateral esquerdo, mas o Real Madrid e outros gigantes europeus já foram especulados como possíveis destinos.