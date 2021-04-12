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futebol

Bayern de Munique rechaça chances de contratar Wijnaldum

Clube alemão acredita que meio-campista do Liverpool está pedindo um salário muito alto e descarta possibilidade de ir atrás do holandês na janela de transferências...

Publicado em 12 de Abril de 2021 às 12:00

LanceNet

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Publicado em 

12 abr 2021 às 12:00
Crédito: CLIVE BRUNSKILL / POOL / AFP
O Bayern de Munique descartou a possibilidade de contratar Wijnaldum na próxima temporada. Segundo o "Abendzeitung", os dirigentes bávaros não se interessaram pelas demandas contratuais impostas pelo holandês para assinar com o atual campeão da Champions League.O técnico Hansi-Flick deve optar pela chegada de Florian Neuhaus, atleta do Borussia Monchengladbach e mais jovem que o veterano de 30 anos. No entanto, Barcelona, Chelsea, Juventus e Paris Saint-Germain possuem interesse no jogador.
> Veja a tabela da Premier League
Wijnaldum tem contrato com o Liverpool até o final da temporada e irá deixar o clube de Anfield sem custos após diversas tentativas de renovação. Na atual temporada, o meia apareceu em todos os 31 jogos do time de Klopp na Premier League.

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