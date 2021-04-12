Bayern de Munique rechaça chances de contratar Wijnaldum

O Bayern de Munique descartou a possibilidade de contratar Wijnaldum na próxima temporada. Segundo o "Abendzeitung", os dirigentes bávaros não se interessaram pelas demandas contratuais impostas pelo holandês para assinar com o atual campeão da Champions League.O técnico Hansi-Flick deve optar pela chegada de Florian Neuhaus, atleta do Borussia Monchengladbach e mais jovem que o veterano de 30 anos. No entanto, Barcelona, Chelsea, Juventus e Paris Saint-Germain possuem interesse no jogador.