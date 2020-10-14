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futebol

Bayern de Munique recebe time da 5ª divisão pela Copa da Alemanha

Hansi-Flick disse que irá levar a partida a da primeira rodada do torneio a sério, enquanto presidente do Duren afirma que objetivo é sofrer uma goleada com menos de oito gols...
LanceNet

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Publicado em 

14 out 2020 às 12:23

Publicado em 14 de Outubro de 2020 às 12:23

Crédito: Bayern é o atual campeão da Copa da Alemanha (CHRISTOF STACHE / AFP
O Bayern de Munique entra em campo para enfrentar o Duren pela Copa da Alemanha nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). O confronto é o único que resta desta primeira fase do torneio. Os bávaros possuem todo o favoritismo contra a equipe da quinta divisão e são os atuais campeões da competição.
Apesar da larga vantagem técnica, Hansi-Flick, treinador do Bayern, afirmou que a partida será levada a sério. O alemão não irá contar com os jogadores que defenderam suas seleções nacionais neste período de data Fifa.
- Seja Barcelona, Dortmund ou Duren, levamos todos os jogos a sério. Nos preparamos adequadamente. O que conta para nós é progredirmos.
Pelo lado do Duren, o presidente do clube, Wolfgang Spelthahn, revelou que o importante é não sofrer uma goleada numerosa.
- Estamos ansiosos para jogar na Allianz Arena. Mesmo que o Bayern jogue com reservas, o elenco é tão bom que nossas chances são mínimas. Dissemos internamente que queremos sofrer menos de oito gols.
A partida será definida em jogo único e todas as principais equipes da Bundesliga, como Dortmund, RB Leipzig, Borussia Monchengladbach e Bayer Leverkusen já conquistaram suas classificações. Nos próximos dias, o sorteio da segunda rodada da Copa da Alemanha deve acontecer com a definição dos novos confrontos.

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