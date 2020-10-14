Bayern de Munique recebe time da 5ª divisão pela Copa da Alemanha

Crédito: Bayern é o atual campeão da Copa da Alemanha (CHRISTOF STACHE / AFP

O Bayern de Munique entra em campo para enfrentar o Duren pela Copa da Alemanha nesta quinta-feira, às 15h45 (horário de Brasília). O confronto é o único que resta desta primeira fase do torneio. Os bávaros possuem todo o favoritismo contra a equipe da quinta divisão e são os atuais campeões da competição.

Apesar da larga vantagem técnica, Hansi-Flick, treinador do Bayern, afirmou que a partida será levada a sério. O alemão não irá contar com os jogadores que defenderam suas seleções nacionais neste período de data Fifa.

- Seja Barcelona, Dortmund ou Duren, levamos todos os jogos a sério. Nos preparamos adequadamente. O que conta para nós é progredirmos.

Pelo lado do Duren, o presidente do clube, Wolfgang Spelthahn, revelou que o importante é não sofrer uma goleada numerosa.

- Estamos ansiosos para jogar na Allianz Arena. Mesmo que o Bayern jogue com reservas, o elenco é tão bom que nossas chances são mínimas. Dissemos internamente que queremos sofrer menos de oito gols.