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futebol

Bayern de Munique recebe o Hertha Berlin, neste domingo, pelo Alemão

Time da Baviera vem de derrota na competição para o Hoffenheim por 4 a 1 e busca melhora na competição para tentar o nono título consecutivo...
LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 16:13

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 16:13

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP
Após conquistar mais um título em 2020 (a Supercopa da Alemanha, na última quarta-feira), o Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão para apagar a última impressão deixada na competição. Neste domingo, os bávaros encaram o Hertha Berlin, às 13h (de Brasília), na Allianz Arena.
+ VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAVindo de uma derrota acachapante para o Hoffenheim, onde saiu de campo derrotado por 4 a 1, os comandados de Hansi Flick esperam dar a volta por cima para buscar o eneacampeonato consecutivo. Até o momento o clube tem uma vitória, que foi na estreia.
- A derrota nunca é boa, isso vale para nós, técnicos e jogadores. Não gostamos de perder e gostaria de ter ganho o jogo no Hoffenheim - disse Hansi Flick.
Já pensando no adversário deste domingo, Flick acha que não será um jogo fácil.
- Estamos olhando para amanhã, amanhã é dia de jogo e por isso é especialmente importante depois do jogo contra o Hoffenheim manter os três pontos em Munique. Esse é o objetivo. O Hertha tem uma boa equipe, principalmente o ofensivo possui enormes qualidades. Eles também têm estatísticas muito boas aqui em Munique. É por isso que temos que estar totalmente concentrados em campo desde o primeiro segundo - disse o técnico do Bayern.
PROVÁVEIS TIMESBayern de Munique: Neuer; Pavard, Süle, Alaba e Davies; Kimmich, Tolisso, Coman, Müller e Gnabry; Lewandowski.
Hertha Berlin: Schwolow; Pekarik, Torunarigha, Boyata e Mittelstadt; Stark, Matheus Cunha, Tousart e Darida; Lukebakio e Córdoba.

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