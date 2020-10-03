Bayern de Munique recebe o Hertha Berlin, neste domingo, pelo Alemão

Crédito: CHRISTOF STACHE / AFP

Após conquistar mais um título em 2020 (a Supercopa da Alemanha, na última quarta-feira), o Bayern de Munique volta a campo pelo Campeonato Alemão para apagar a última impressão deixada na competição. Neste domingo, os bávaros encaram o Hertha Berlin, às 13h (de Brasília), na Allianz Arena.

+ VEJA A TABELA DA BUNDESLIGAVindo de uma derrota acachapante para o Hoffenheim, onde saiu de campo derrotado por 4 a 1, os comandados de Hansi Flick esperam dar a volta por cima para buscar o eneacampeonato consecutivo. Até o momento o clube tem uma vitória, que foi na estreia.

- A derrota nunca é boa, isso vale para nós, técnicos e jogadores. Não gostamos de perder e gostaria de ter ganho o jogo no Hoffenheim - disse Hansi Flick.

Já pensando no adversário deste domingo, Flick acha que não será um jogo fácil.

- Estamos olhando para amanhã, amanhã é dia de jogo e por isso é especialmente importante depois do jogo contra o Hoffenheim manter os três pontos em Munique. Esse é o objetivo. O Hertha tem uma boa equipe, principalmente o ofensivo possui enormes qualidades. Eles também têm estatísticas muito boas aqui em Munique. É por isso que temos que estar totalmente concentrados em campo desde o primeiro segundo - disse o técnico do Bayern.

PROVÁVEIS TIMESBayern de Munique: Neuer; Pavard, Süle, Alaba e Davies; Kimmich, Tolisso, Coman, Müller e Gnabry; Lewandowski.