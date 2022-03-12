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futebol

Bayern de Munique pressiona, mas fica apenas no empate com o Hoffenheim no Alemão

Depois de goleada histórica na Champions League, bávaros param na boa marcação do Hoffenheim e conquistam apenas um ponto na briga pelo décimo título nacional seguido...
LanceNet

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Publicado em 

12 mar 2022 às 13:25

Publicado em 12 de Março de 2022 às 13:25

+ Veja a tabela e os jogos da Bundesliga
TUDO IGUALQuando o primeiro tempo parecia que iria terminar com vitória parcial do Hoffenheim, ele apareceu. De cabeça, aos 47 minutos, Lewandowski deixou tudo igual. Kimmich cobrou escanteio pela direita e o camisa 9 polonês subiu mais que todo mundo para empatou o duelo.
PRESSÃONo segundo tempo, o Bayern de Munique dominou o jogo, criou grandes oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Baumann. As melhores chances foram de Gnabry, que acertou a trave, e de Müller, que viu a defesa cortar chute em cima da linha.
+ Quem é o melhor “9” do mundo? Veja a opinião da redação do LANCE!
SEQUÊNCIAHoffenheim e Bayern de Munique voltam a campo no próximo sábado, mais uma vez pelo Campeonato Alemão. Fora de casa, o Hoffenheim encara o Hertha Berlin. O Bayern, por sua vez, encara outra equipe da capital germânica, o Union Berlin, em casa.

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