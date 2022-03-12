Bayern de Munique pressiona, mas fica apenas no empate com o Hoffenheim no Alemão

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TUDO IGUALQuando o primeiro tempo parecia que iria terminar com vitória parcial do Hoffenheim, ele apareceu. De cabeça, aos 47 minutos, Lewandowski deixou tudo igual. Kimmich cobrou escanteio pela direita e o camisa 9 polonês subiu mais que todo mundo para empatou o duelo.

PRESSÃONo segundo tempo, o Bayern de Munique dominou o jogo, criou grandes oportunidades, mas não conseguiu balançar as redes do goleiro Baumann. As melhores chances foram de Gnabry, que acertou a trave, e de Müller, que viu a defesa cortar chute em cima da linha.

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