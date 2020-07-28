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futebol

Bayern de Munique pode tentar a contratação de Cavani

Jogador está sem clube e pode acertar sem custos com qualquer clube do mundo...

Publicado em 28 de Julho de 2020 às 15:59

LanceNet

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Publicado em 

28 jul 2020 às 15:59
Crédito: AFP
Sem clube após finalizar seu contrato com o Paris Saint-Germain, o atacante Edinson Cavani ainda não sabe onde atuará na próxima temporada. No entanto, um dos destinos especulados é a Alemanha. De acordo com informações do jornal "Le10sport", o Bayern tem interesse no atleta.Em busca de um centroavante para ser reserva de Robert Lewandowski, o nome do uruguaio de 33 anos ganha força com os dirigentes bávaros nos corredores da Allianz Arena.
Cavani também chegou a ser especulado no Benfica, de Portugal. No entanto, seu alto salário pode ser um entrave para os Encarnados.

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