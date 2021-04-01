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futebol

Bayern de Munique pode fazer nova proposta por Son, do Tottenham

Clube alemão esteve próximo da contratação do sul-coreano no passado, mas deve fazer nova tentativa e apresentar um projeto esportivo vitorioso ao atleta...

Publicado em 01 de Abril de 2021 às 11:21

LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2021 às 11:21
Crédito: Son é um dos principais atletas do Tottenham (LINDSEY PARNABY / POOL / AFP
O Bayern de Munique tem Son como o principal alvo para a próxima temporada e está disposto a oferecer um contrato por cinco temporadas pelo sul-coreano, segundo o “Football Insider”. Ambas as partes já haviam se aproximado em 2020 e o clube alemão chegou a oferecer um salário de 200 mil libras (R$ 1,5 milhão) por semana, mas o negócio não foi fechado.O jogador tem contrato com o clube inglês até 2023 e o técnico José Mourinho estava confiante na renovação do atleta asiático, mas as negociações estão travadas e os rumores sobre uma possível saída aumentam. Os Spurs foram eliminados da FA Cup, Europa League e não conseguem ter sucesso na Premier League e estes fatores podem pesar contra a permanência.
> Veja a tabela da Premier League
Apesar das campanhas ruins, Son vem tendo mais uma temporada de destaque com a camisa do Tottenham. Até o momento, o camisa sete já anotou 18 gols e contribuiu com 16 assistências para os companheiros. O atleta está com 28 anos de idade e pode buscar um último bom contrato e um projeto esportivo vitorioso.

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