Bayern de Munique pode fazer nova proposta por Son, do Tottenham

O Bayern de Munique tem Son como o principal alvo para a próxima temporada e está disposto a oferecer um contrato por cinco temporadas pelo sul-coreano, segundo o “Football Insider”. Ambas as partes já haviam se aproximado em 2020 e o clube alemão chegou a oferecer um salário de 200 mil libras (R$ 1,5 milhão) por semana, mas o negócio não foi fechado.O jogador tem contrato com o clube inglês até 2023 e o técnico José Mourinho estava confiante na renovação do atleta asiático, mas as negociações estão travadas e os rumores sobre uma possível saída aumentam. Os Spurs foram eliminados da FA Cup, Europa League e não conseguem ter sucesso na Premier League e estes fatores podem pesar contra a permanência.