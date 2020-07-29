Bayern de Munique pede R$ 182 milhões por Thiago Alcântara

O Bayern de Munique quer tirar o máximo de dinheiro da provável saída de Thiago Alcântara. Segundo o “Sport Bild”, o clube está disposto a aceitar ofertas que superem os 30 milhões de euros (R$ 182 milhões). No entanto, nenhum clube apresentou uma proposta oficial pelo meio-campista de 29 anos.
O Liverpool foi o time mais cotado para tomar as rédeas da negociação, mas os campeões ingleses não passam pelo melhor momento financeiro, devido a crise provocada pela Covid-19. Outro fator que pode atrapalhar a operação é a insegurança dos Reds em pagar caro por um atleta próximo dos 30 anos de idade.
Visando alternativas para não perder Thiago de graça na próxima temporada, especula-se que os bávaros estejam negociando a ida do espanhol para os culés em troca do empréstimo de Pedri. Além do meio-campista, os alemães também estão com dificuldades em negociar uma renovação com Alaba, que termina seu contrato em 2021.