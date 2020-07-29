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futebol

Bayern de Munique pede R$ 182 milhões por Thiago Alcântara

Liverpool não vive melhor momento financeiro para fazer alto investimento por um atleta próximo dos 30 anos. Bávaros estudam alternativa para não perder jogador de graça...

Publicado em 29 de Julho de 2020 às 09:17

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2020 às 09:17
Crédito: Ben STANSALL / AFP
O Bayern de Munique quer tirar o máximo de dinheiro da provável saída de Thiago Alcântara. Segundo o “Sport Bild”, o clube está disposto a aceitar ofertas que superem os 30 milhões de euros (R$ 182 milhões). No entanto, nenhum clube apresentou uma proposta oficial pelo meio-campista de 29 anos.
O Liverpool foi o time mais cotado para tomar as rédeas da negociação, mas os campeões ingleses não passam pelo melhor momento financeiro, devido a crise provocada pela Covid-19. Outro fator que pode atrapalhar a operação é a insegurança dos Reds em pagar caro por um atleta próximo dos 30 anos de idade.
Visando alternativas para não perder Thiago de graça na próxima temporada, especula-se que os bávaros estejam negociando a ida do espanhol para os culés em troca do empréstimo de Pedri. Além do meio-campista, os alemães também estão com dificuldades em negociar uma renovação com Alaba, que termina seu contrato em 2021.

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