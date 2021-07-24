Bayern de Munique negocia a contratação de Antony com o Ajax

Com a janela de transferências aberta no futebol europeu, o Bayern de Munique busca reforços para voltar a figurar entre os protagonistas dos principais campeonatos internacionais. De acordo com informações do site Sky Sports, da Alemanha, um dos nomes sondados pelo Bayern é o de Antony, jogador revelado pelo São Paulo que atualmente veste a camisa do Ajax (HOL).

Segundo o veículo de imprensa europeu, Ajax e Bayern estariam negociando os valores de uma possível transferência. Antony tem 21 anos e seu vínculo com o clube holandês é válido até o final de junho de 2025. De acordo com o portal holandês Voetbal Primeur, o Ajax quer no mínimo 30 milhões de euros (cerca de R$ 183 milhões) pelo jogador. Porém, o Bayern considera o valor muito alto. Já o São Paulo, clube que revelou o atleta e o vendeu em fevereiro de 2020, torce para que os holandeses aceitem uma proposta acima dos 16 milhões de euros (cerca de 97 milhões de reais). Isso porque, quando o Tricolor aceitou a venda do jogador ao clube holandês, houve uma cláusula no contrato que o clube do Morumbi teria direito a 20% de uma negociação acima de 16 milhões de euros. Caso a negociação saia pelo valor pedido pelo Ajax, o São Paulo embolsaria 6 milhões de euros (cerca de 36 milhões de reais).