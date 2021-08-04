Bayern de Munique mira contratação de meia do RB Leipzig

O Bayern de Munique cogita a contratação do meia Marcel Sabitzer, do RB Leipzig, nesta janela de transferências, segundo o "Bild". O clube prepara uma oferta por 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) para reforçar o elenco e enfraquecer o principal rival na Alemanha.O RB Leipzig está disposto a negociar a saída do austríaco uma vez que o contrato do atleta se encerra em 2022. O atleta é um pedido pessoal do técnico Julian Nagelsmann. O comandante trabalhou com o jogador nas duas últimas temporadas.
No entanto, o jornal informa que o Bayern deve buscar algumas saídas antes de lutar pelo meia. Corentin Tolisso e Michael Cuissance são os nomes mais fortes que podem deixar a equipe de Munique ainda nesta janela de transferências.
Este pode ser o terceiro reforço que o Bayern contrata do RB Leipzig. Até o momento, os bávaros acertaram as chegadas do técnico Julians Nagelsmann e do zagueiro Upamecano. A modesta equipe alemão também perdeu Konaté para o Liverpool neste mercado.