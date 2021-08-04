futebol

Bayern de Munique mira contratação de meia do RB Leipzig

Após contratar o técnico Julian Nagelsmann e o zagueiro Upamecano, bávaros buscam a chegada de Marcel Sabitzer e enfraquecer principal rival na Alemanha...

Publicado em 04 de Agosto de 2021 às 10:44

LanceNet

Crédito: Sabitzer entra na mira do Bayern nesta janela de transferências (BORIS STREUBEL / BUNDESLIGA / RB LEIPZIG
O Bayern de Munique cogita a contratação do meia Marcel Sabitzer, do RB Leipzig, nesta janela de transferências, segundo o "Bild". O clube prepara uma oferta por 20 milhões de euros (R$ 124 milhões) para reforçar o elenco e enfraquecer o principal rival na Alemanha.O RB Leipzig está disposto a negociar a saída do austríaco uma vez que o contrato do atleta se encerra em 2022. O atleta é um pedido pessoal do técnico Julian Nagelsmann. O comandante trabalhou com o jogador nas duas últimas temporadas.
> Veja a tabela da Bundesliga
No entanto, o jornal informa que o Bayern deve buscar algumas saídas antes de lutar pelo meia. Corentin Tolisso e Michael Cuissance são os nomes mais fortes que podem deixar a equipe de Munique ainda nesta janela de transferências.
Este pode ser o terceiro reforço que o Bayern contrata do RB Leipzig. Até o momento, os bávaros acertaram as chegadas do técnico Julians Nagelsmann e do zagueiro Upamecano. A modesta equipe alemão também perdeu Konaté para o Liverpool neste mercado.

Recomendado para você

ZPE de Aracruz
Logística em pauta: diálogo, estratégia e futuro do ES
Imposto de Renda: 415 mil contribuintes que caíram na malha fina e regularizaram pendências podem saber se receberão restituição
Receita abre consulta a lote da malha fina do Imposto de Renda
O crime aconteceu na segunda-feira (20), no bairro Vila Nova. De acordo com o proprietário do estabelecimento, a clínica funcionava no endereço há cerca de um ano e o prejuízo estimado é de R$ 50 mil.
Polícia identifica autores de incêndio criminoso em clínica de estética em Pancas

