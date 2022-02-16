Bayern de Munique: Lewandowski, Neuer e Gnbary são ameaçados de morte em carta anônima

Os jogadores do Bayern de Munique Serge Gnbary, Manuel Neuer e Robert Lewandowski foram ameaçados de morte em uma carta anônima enviada ao clube St. Pauli, que disputa a segunda divisão do Campeonato Alemão. A informação é do jornal "Bild", da Alemanha.> Veja jogadores brasileiros que atuam na Ucrânia e a duração de contratosSegundo a reportagem, a carta - encontrada por um funcionário do St. Pauli - chamava o trio como "porcos bávaros sujos" e exigia que eles fossem baleados. Além disso, o texto ainda fazia ameaças aos árbitros da Bundesliga (Campeonato Alemão) e tinha o seguinte pedido: "salve a liga, salve o futebol".
Vale destacar que a carta já está em posse das autoridades, que também investigam o motivo dela ter sido entregue em Hamburgo, onde fica o St. Pauli. O porta-voz da Polícia de Hamburgo, Florian Abbenseth, ressaltou ao canal "Sport1" que especialistas procuram vestígios de DNA ou impressões digitais para encontrar o criminoso.
- Estamos a investigando as suspeitas de ameaças e perturbação da paz pública através de ameaças de ofensas criminais – disse Florian Abbenseth.