Bayern de Munique lança uniforme especial em homenagem à Oktoberfest; veja fotos

A quinta-feira foi de anúncios especiais no Bayern. Depois de confirmar a renovação contratual com o meio-campista Leon Goretzka, o clube divulgou o seu novo uniforme, o quarto da temporada, que foi feito em homenagem à Oktoberfest, tradicional festival da cerveja que ocorre na cidade de Munique, na Baviera, sul da Alemanha, onde a equipe é situada.Apesar da festividade não ocorrer mais uma vez este ano em virtude da pandemia da Covid-19, o Bayern de Munique fez questão de reafirmar suas raízes e o vínculo com seu local. Em comunicado, o clube disse que usará a vestimenta na partida do próximo sábado, contra o Bochum, pela Bundesliga.