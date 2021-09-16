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futebol

Bayern de Munique lança uniforme especial em homenagem à Oktoberfest; veja fotos

Tradicional festa da cerveja, originada na cidade de Munique, foi cancelada mais uma vez em virtude da Covid-19, mas clube fez homenagem ao festejo. Estreia será no sábado...

Publicado em 16 de Setembro de 2021 às 12:41

LanceNet

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Publicado em 

16 set 2021 às 12:41
Crédito: Divulgação
A quinta-feira foi de anúncios especiais no Bayern. Depois de confirmar a renovação contratual com o meio-campista Leon Goretzka, o clube divulgou o seu novo uniforme, o quarto da temporada, que foi feito em homenagem à Oktoberfest, tradicional festival da cerveja que ocorre na cidade de Munique, na Baviera, sul da Alemanha, onde a equipe é situada.Apesar da festividade não ocorrer mais uma vez este ano em virtude da pandemia da Covid-19, o Bayern de Munique fez questão de reafirmar suas raízes e o vínculo com seu local. Em comunicado, o clube disse que usará a vestimenta na partida do próximo sábado, contra o Bochum, pela Bundesliga.
- O objetivo é expressar a associação do clube com sua cidade natal e suas tradições e mostrar o que a Oktoberfest e os recordistas alemães são conhecidos em todo o mundo: abertura, sociabilidade, alegria de viver e consciência da tradição - disse o Bayern em comunicado.

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