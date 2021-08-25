Bayern de Munique goleia time da quinta divisão por 12 a 0 e avança na Copa da Alemanha

Crédito: PATRIK STOLLARZ / AFP

Jogo-treino para o Bayern de Munique. Nesta quarta-feira, os bávaros viajaram a Bremen para enfrentar o Bremer SV, na Copa da Alemanha, e o time de Julian Nagelsmann não tomou conhecimento da equipe da quinta divisão nacional ao vencer por 12 a 0. Os gols foram marcados por Choupo-Moting (quatro vezes), Musiala (duas vezes), Warm (contra), Tillman, Sané, Cuisance, Sarr e Tolisso.

+ Veja a tabela e os jogos da BundesligaFACILIDADE E HAT-TRICKCom apenas 35 minutos, o Bayern de Munique já vencia por 5 a 0, com grande participação de Choupo-Moting. O centroavante camaronês abriu o placar, deu a assistência para o segundo, marcado por Musiala, e fez o quarto e o quinto. O terceiro gol foi contra, de Warm, após mais uma finalização de Musiala.

SEM TIRAR O PÉNo segundo tempo, o Bayern não quis saber de diminuir a intensidade e seguiu marcando gols contra o adversário. Tillman fez o sexto, Musiala fez o sétimo, Sané fez o oitavo, Cuisance marcou o nono, Choupo-Moting fez o décimo, Sarr marcou o décimo primeiro e Tolisso, finalmente, fechou a conta.

POUPANDO TITULARESO técnico Julian Nagelsmann aproveitou a partida para rodar o elenco e descansar alguns dos principais nomes. Jogadores como o goleiro Neuer, o atacante Lewandowski e o meio-campista Goretzka sequer foram relacionados, enquanto Müller e Kimmich jogaram apenas o primeiro tempo.

+ Confira 20 clubes que faliram e conseguiram ou não se reerguer