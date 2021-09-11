futebol

Bayern de Munique goleia o RB Leipzig fora de casa no Alemão

Lewandowski, Musiala, Sané e Chuopo-Moting marcaram para os bávaros na vitória de 4 a 1...

Publicado em 11 de Setembro de 2021 às 15:29

LanceNet

Crédito: Bayern de Munique venceu o RB Leipzig neste sábado no Campeonato Alemão (Divulgação twitter
Após golear o Hertha Berlim na última rodada, o Bayern de Munique voltou a campo neste sábado pela quarta rodada do Campeonato Alemão. Contra o RB Leipzig, fora de casa, os bávaros venceram por 4 a 1 em jogo bastante movimentado no segundo tempo. Lewandowski, Musiala, Sané e Chuopo-Moting marcaram os gols, enquanto Laimer diminuiu para os anfitriões.
O primeiro tempo não teve grandes oportunidades para ambos os lados. O principal momento foi o gol de Lewandowski, de pênalti, aos 12 minutos. Já a segunda etapa foi mais movimentada, e logo no primeiro minuto Musiala, que havia acabado de entrar, marcou o segundo do Bayern. O meia recebeu cruzamento de Davies e completou para o gol.
Menos de 10 minutos depois, Sané ampliou o marcador para o Bayern de Munique. Musiala fez boa jogada e cruzou para o atacante, que só tocou para o fundo do gol. Aos 12', Laimer diminuiu para o RB Leipzig em um lindo chute de fora da área.
Nos minutos finais, ainda deu tempo de Chuopo-Moting transformar a vitória em goleada. Aos 47', o atacante recebeu sozinho dentro da área e completou para o gol. Com a vitória o Bayern assumiu a segunda colocação do torneio.

